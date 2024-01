SAG Awards 2024, tutte le nomination

Sono state annunciate le nomination ai prossimi SAG Awards, il premio del sindacato attori che torna dopo gli scorsi mesi di sciopero.

In testa titoli come Povere creature!, Barbie e Oppenheimer, ma anche qualche assenza illustre. Non è stato candidato Leonardo DiCaprio per Killers of the Flower Moon, né due favourite della Awards Season come Natalie Portman e Julianne Moore per May December.

Sul fronte serie, Succession 4 ovviamente pigliatutto, insieme ad altri titoli come The Bear 2, Ted Lasso 3, Beef – Lo scontro, The Last of Us e l’ultima stagione di The Marvelous Mrs. Maisel.

I premi verranno assegnati nel corso nella cerimonia prevista per il prossimo 24 febbraio.

Qui l’elenco completo delle nomination:

Miglior attrice in una miniserie o film tv

Uzo Aduba (Painkiller)

Kathryn Hahn (Le piccole cose della vita)

Brie Larson (Lezioni di chimica)

Bel Powley (A Small Light)

Ali Wong (Beef – Lo scontro)

Miglior attore in una miniserie o film tv

Matt Bomer (Compagni di viaggio)

Jon Hamm (Fargo 5)

David Oyelowo (Lawmen – La storia di Bass Reeves)

Tony Shalhoub (The Marvelous Mrs. Maisel 5)

Steven Yeun (Beef – Lo scontro)

Miglior attrice in una serie comedy

Alex Borstein (The Marvelous Mrs. Maisel 5)

Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs. Maisel 5)

Quinta Brunson (Abbott Elementary 2)

Ayo Edebiri (The Bear 2)

Hannah Waddingham (Ted Lasso 3)

Miglior attore in una serie comedy

Brett Goldstein (Ted Lasso 3)

Bill Hader (Barry 2)

Ebon Moss-Bachrach (The Bear 2)

Jason Sudeikis (Ted Lasso 3)

Jeremy Allen White (The Bear 2)

Miglior ensemble in una serie comedy

Abbott Elementary 2

Barry 2

The Bear 2

Only Murders in the Building 3

Ted Lasso 3

Miglior attrice in una serie drama

Jennifer Aniston (The Morning Show 3)

Elizabeth Debicki (The Crown 6)

Bella Ramsey (The Last of Us)

Keri Russell (The Diplomat)

Sarah Snook (Succession 4)

Miglior attore in una serie drama

Brian Cox (Succession 4)

Billy Crudup (The Morning Show 3)

Kieran Culkin (Succession 4)

Matthew Macfadyen (Succession 4)

Pedro Pascal (The Last of Us)

Miglior ensemble in una serie drama

The Crown 6

The Gilded Age 2

The Last os Us

The Morning Show 3

Succession 4

Miglior attrice non protagonista in un film

Emily Blunt (Oppenheimer)

Danielle Brooks (Il colore viola)

Penélope Cruz (Ferrari)

Jodie Foster (Nyad – Oltre l’oceano)

Da’Vine Joy Randolph (The Holdovers – Lezioni di vita)

Miglior attore non protagonista in un film

Sterling K. Brown (American Fiction)

Willem Dafoe (Povere creature!)

Robert De Niro (Killers of The Flower Moon)

Robert Downey Jr. (Oppenheimer)

Ryan Gosling (Barbie)

Miglior attrice in un film

Annette Bening (Nyad – Oltre l’oceano)

Lily Gladstone (Killers of the Flowers Moon)

Carey Mulligan (Maestro)

Margot Robbie (Barbie)

Emma Stone (Povere creature!)

Miglior attore in un film

Bradley Cooper (Maestro)

Colman Domingo (Rustin)

Paul Giamatti (The Holdovers – Lezioni di vita)

Cillian Murphy (Oppenheimer)

Jeffrey Wright (American Fiction)

Miglior ensemble in un film

American Fiction

Barbie

Il colore viola

Killers of The Flower Moon

Oppenheimer

Miglior stunt ensemble in una serie

Ahsoka

Barry 2

Beef – Lo scontro

The Last of Us

The Mandalorian 3

Miglior stunt ensemble in un film

Barbie

Indiana Jones e il quadrante del destino

Guardiani della Galassia – Vol. 3

John Wick 4

Mission: Impossibile – Dead Reckoning Parte 1