SAG 2025, Timothée Chalamet è il più giovane miglior attore protagonista di sempre: «Voglio essere uno dei grandi»

Timothée Chalamet è il più giovane attore di sempre ad aver vinto il SAG Award,il premio del sindacato degli interpreti, come Best lead actor per la sua interpretazione di Bob Dylan in A Complete Unknown. Il record finora era detenuto da Nicolas Cage per Via da Las Vegas che portò a casa la statuetta a 31 anni, mentre Chalamet ne ha 29. Timmy ha anche battuto a sorpresa il favorito Adrien Brody (The Brutalist), che finora aveva dominato la awards season.

“Volevo alzare l’asta del microfono ma non ci riesco, mi sa che mi devo abbassare per parlare”, ha detto Chalamet all’inizio del suo discorso di ringraziamento “Non me l’aspettavo, davvero. Voglio iniziare con il ringraziare mia madre che è qui con me stasera, lavora all’Actors’ Equity Association da 40 anni. So che la cosa più elegante sarebbe sminuire lo sforzo che ho fatto per interpretare questo ruolo e quello che significa per me, ma la verità è che sono stati 5 anni e mezzo della mia vita. Ho messo tutto me stesso nell’impersonare questo artista impareggiabile, mister Bob Dylan, vero eroe americano, ed è stato il più grande onore della mia vita e voglio condividere questo premio con Monica (Barbaro), Elle (Fanning), Edward (Norton) e tutto il cast che, in un genere come il biopic che può anche sembrare stanco, hanno dato il massimo per il ruolo e li ringrazio moltissimo. Non posso minimizzare l’importanza di questo premio per me perché è vero che siamo in un business soggettivo, ma la verità è che sono alla ricerca della grandezza. So che di solito le persone non parlano così, ma voglio essere uno dei grandi. Sono ispirato dai grandi. Sono ispirato dai grandi qui stasera. Sono ispirato da Daniel Day-Lewis, Marlon Brando e Viola Davis, così come lo sono da Michael Jordan, Michael Phelps, e voglio essere lassù con loro. Questo premio non significa tutto quello che ho detto, ma è carburante in più per perseguirlo, grazie”.