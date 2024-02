SAG 2024, ecco tutti i vincitori

Oppenheimer ha dominato la 30esima edizione degli Screen Actors Guild Awards, vincendo il premio per il miglior cast, oltre a statuette per la performance di Cillian Murphy e per il lavoro di supporto di Robert Downey Jr.. Il dramma su J. Robert Oppenheimer e lo sviluppo della bomba atomica è stato un inaspettato successo al botteghino la scorsa estate ed è considerato uno dei favoriti per gli Academy Awards del mese prossimo.

Il cast di Succession (su Sky e in streaming su NOW) è stato annunciato come miglior ensemble in una serie drammatica per la stagione finale della saga familiare dei Roy, mentre The Bear (su Disney+) si è portata a casa il premio per la migliore serie comica corale. È stata una notte a ruota libera e piena di sorprese, dove i vincitori hanno parlato con franchezza delle lotte e dei sacrifici che caratterizzano la vita artistica.

Alla premiazione, Fran Drescher, per tutti e per sempre La tata, che ha supervisionato lo sciopero di 118 giorni come presidente della SAG-AFTRA, ha elogiato i membri per la loro solidarietà, affermando che i loro sforzi hanno portato a un patto “storico”. “Siete dei campioni”, ha detto Dreshcer. “Sei sopravvissuto allo sciopero più lungo della storia del nostro sindacato con coraggio e convinzione”.

Barbra Streisand ha ricevuto l’onoreficenza alla carriera del SAG, salendo sul palco sul tema di Come eravamo. E ha ricordato di quando era ragazzina, viveva con la sua famiglia in un modesto appartamento di Brooklyn, sognava Hollywood mentre mangiava un gelato al caffè e leggeva riviste di cinema: “Non mi piaceva la realtà”, ha detto. “Per questo volevo fare film”.

Qui l’elenco completo dei vincitori:

Miglior attrice in una miniserie o film tv

Uzo Aduba (Painkiller)

Kathryn Hahn (Le piccole cose della vita)

Brie Larson (Lezioni di chimica)

Bel Powley (A Small Light)

Ali Wong (Beef – Lo scontro)

Miglior attore in una miniserie o film tv

Matt Bomer (Compagni di viaggio)

Jon Hamm (Fargo 5)

David Oyelowo (Lawmen – La storia di Bass Reeves)

Tony Shalhoub (The Marvelous Mrs. Maisel 5)

Steven Yeun (Beef – Lo scontro)

Miglior attrice in una serie comedy

Alex Borstein (The Marvelous Mrs. Maisel 5)

Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs. Maisel 5)

Quinta Brunson (Abbott Elementary 2)

Ayo Edebiri (The Bear 2)

Hannah Waddingham (Ted Lasso 3)

Miglior attore in una serie comedy

Brett Goldstein (Ted Lasso 3)

Bill Hader (Barry 2)

Ebon Moss-Bachrach (The Bear 2)

Jason Sudeikis (Ted Lasso 3)

Jeremy Allen White (The Bear 2)

Miglior ensemble in una serie comedy

Abbott Elementary 2

Barry 2

The Bear 2

Only Murders in the Building 3

Ted Lasso 3

Miglior attrice in una serie drama

Jennifer Aniston (The Morning Show 3)

Elizabeth Debicki (The Crown 6)

Bella Ramsey (The Last of Us)

Keri Russell (The Diplomat)

Sarah Snook (Succession 4)

Miglior attore in una serie drama

Brian Cox (Succession 4)

Billy Crudup (The Morning Show 3)

Kieran Culkin (Succession 4)

Matthew Macfadyen (Succession 4)

Pedro Pascal (The Last of Us)

Miglior ensemble in una serie drama

The Crown 6

The Gilded Age 2

The Last of Us

The Morning Show 3

Succession 4

Miglior attrice non protagonista in un film

Emily Blunt (Oppenheimer)

Danielle Brooks (Il colore viola)

Penélope Cruz (Ferrari)

Jodie Foster (Nyad – Oltre l’oceano)

Da’Vine Joy Randolph (The Holdovers – Lezioni di vita)

Miglior attore non protagonista in un film

Sterling K. Brown (American Fiction)

Willem Dafoe (Povere creature!)

Robert De Niro (Killers of the Flower Moon)

Robert Downey Jr. (Oppenheimer)

Ryan Gosling (Barbie)

Miglior attrice in un film

Annette Bening (Nyad – Oltre l’oceano)

Lily Gladstone (Killers of the Flower Moon)

Carey Mulligan (Maestro)

Margot Robbie (Barbie)

Emma Stone (Povere creature!)

Miglior attore in un film

Bradley Cooper (Maestro)

Colman Domingo (Rustin)

Paul Giamatti (The Holdovers – Lezioni di vita)

Cillian Murphy (Oppenheimer)

Jeffrey Wright (American Fiction)

Miglior ensemble in un film

American Fiction

Barbie

Il colore viola

Killers of the Flower Moon

Oppenheimer

Miglior stunt ensemble in una serie

Ahsoka

Barry 2

Beef – Lo scontro

The Last of Us

The Mandalorian 3

Miglior stunt ensemble in un film

Barbie

Guardiani della Galassia Vol. 3

Indiana Jones e il quadrante del destino

John Wick 4

Mission: Impossibile – Dead Reckoning Parte Uno