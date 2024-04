Ryan Reynolds e Hugh Jackman insieme nel trailer di ‘Deadpool & Wolverine’

Cosa potrebbe fare più male, gli artigli di Wolverine o le pistole semiautomatiche di Deadpool? Il trailer di Deadpool & Wolverine della Marvel non risponde a questa domanda, ma il film potrebbe rivelare chi è il supereroe più forte quando uscirà il 26 luglio.

La clip si apre con Deadpool (Ryan Reynolds) in costume, che si avvicina a Wolverine (Hugh Jackman vestito da “Hugh Jackman” – o meglio l’alter ego fuori servizio di Wolvie “Logan” in abiti civili) in un bar, chiamando Wolvie “Peanut” e facendo una battuta sul whisky quando gli artigli di Logan fanno flop. “È abbastanza comune nei Wolverines sopra i 40 anni”, scherza Deadpool. Si scontrano verbalmente e Deadpool tira fuori una delle sue pistole. E poi si continua da lì. Wolverine si veste di giallo e inizia la pratica.

Oltre a Jackman e Reynolds – che hanno pubblicato il trailer sul suo canale YouTube con le parole “Ho trovato l’uomo che ha ucciso la mamma di Bambi” – il film vede nel cast tra gli altri Rob Delaney, Jennifer Garner, Emma Corrin, Morena Baccarin e Matthew Macfadyen.

Alla regia Shawn Levy, nominato all’Oscar per la produzione di Arrival e noto soprattutto per aver diretto episodi di Stranger Things e Tutta la luce che non vediamo. In precedenza ha anche a diretto Reynolds e Garner in The Adam Project. Levy, Reynolds e Rhett Reese (che ha co-scritto tutti gli altri Deadpool) hanno collaborato alla sceneggiatura.

Da Rolling Stone US