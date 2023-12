Ryan Gosling ha pubblicato un EP con la versione natalizia di ‘I’m Just Ken’

Piaccia o no, I’m Just Ken è stato uno dei brani dell’anno: se non lo conoscete non avete visto Barbie, il film di Greta Gerwig che ha sbancato al box office. La canzone è il pezzo forte di Ryan Gosling e, dato il successo del brano e del film, il produttore Mark Ronson ha pubblicato un EP con tre nuovi mix della canzone, inclusa la versione natalizia I’m Just Ken – Merry Kristmas Barbie (chiaramente con la K). E c’è anche un video ufficiale di un live in studio:

Oltre alla versione natalizia, nell’Ep c’è spazio per una versione acustica, per un remix di Purple Disco Machine e per la versione originale.

La copertina: