Russell Brand condannato a 10 anni e 6 mesi di carcere per stupro e aggressioni sessuali

Russell Brand è stato condannato lunedì a 10 anni e sei mesi di carcere, dopo il verdetto di colpevolezza per stupro e aggressioni sessuali.

La giuria londinese ha giudicato Brand colpevole di quattro delle sette accuse a suo carico: un capo di stupro e tre di violenza sessuale. È stato invece assolto da altri due capi di stupro e da un capo di tentata aggressione indecente. Le accuse si riferivano alle testimonianze di sei donne e a fatti avvenuti tra il 1999 e il 2009.

La parte più pesante della pena riguarda lo stupro, per il quale il giudice ha inflitto nove anni di carcere. Per ciascuno dei tre capi di violenza sessuale è stata inoltre stabilita una pena distinta: nove mesi, 18 mesi e otto mesi. Le pene per le violenze sessuali verranno scontate contemporaneamente tra loro, ma dopo rispetto a quella per lo stupro.

Brand potrà accedere alla libertà condizionale, ma solo dopo aver scontato due terzi della pena. Ciò significa che resterà dietro le sbarre per almeno sette anni e che, se la libertà condizionale gli verrà concessa, dovrà scontare il resto della pena sotto sorveglianza e nel rispetto di precise condizioni.

Prima di pronunciare la condanna, il giudice Joel Bennathan ha spiegato come avrebbe impostato la determinazione della pena e ha ripercorso buona parte delle testimonianze delle donne le cui accuse hanno portato alla condanna di Brand. In molti passaggi Bennathan non gli ha fatto sconti. Ha definito più volte Brand un predatore sessuale, ha stigmatizzato la «sbalorditiva arroganza» del comico e ha censurato la sua «convinzione che la fama significasse poter fare quello che si voleva, quando si voleva, senza le regole con cui vivono le persone perbene» (via The Guardian).

Il giudice ha comunque riconosciuto diverse attenuanti, che ha preso in considerazione nel decidere la pena. Tra queste, il lavoro svolto da Brand per aiutare chi lotta contro la dipendenza, le testimonianze di diversi testimoni di moralità e il fatto che negli ultimi 17 anni Brand non sia stato accusato di nessun altro reato.

Subito prima di pronunciare la condanna, Bennathan ha dichiarato di voler «rendere omaggio alla determinazione e al coraggio di tutte le donne la cui testimonianza ho ripercorso». E ha aggiunto: «Non aumento la sua pena per questo, ma tutte quelle donne hanno dovuto affrontare il fatto di essere messe di fronte a chi diceva che avevano mentito, o che avevano distorto la verità, o che avevano acconsentito alle sue richieste sessuali. Tutto questo è stato fatto a causa sua e su sue istruzioni».

Parlando con i giornalisti fuori dal tribunale, il padre di Brand, Ron Brand, ha lasciato intendere che il figlio sia la vittima e ha definito le sue accusatrici «le ragazze che gli correvano dietro e lo molestavano». Ha liquidato anche la condanna e il sistema giudiziario, dicendo che «è possibile» che la giuria fosse corrotta (via Sky News).

Il capo d’imputazione di stupro, il più grave tra quelli per cui Brand è stato condannato, prevedeva come pena massima l’ergastolo secondo le linee guida britanniche sulla determinazione della pena, ma la condanna più comune va dai quattro ai 19 anni di carcere.

Dopo la condanna di giovedì, l’attore era stato posto in custodia cautelare; durante il processo era stato in libertà su cauzione. «Ne conseguirà una pena detentiva di una certa durata», aveva detto il giudice a Brand.

La condanna per stupro riguarda un episodio del 2009: in un’intervista alla polizia, una donna ha raccontato di essere andata a casa di Brand aspettandosi un rapporto vaginale consensuale, ma che durante il rapporto Brand si era tolto il preservativo e aveva avuto con lei un rapporto anale.

«Ho detto: “Puoi smetterla?”», ha raccontato alla polizia dell’episodio. «L’ho detto ripetutamente». La donna ne aveva parlato poco dopo ad alcuni amici, che hanno poi testimoniato durante il processo a Brand. Brand ha dichiarato in aula che il rapporto anale era consensuale e che lei non gli aveva mai detto di fermarsi.

Dopo il processo per stupro, la Metropolitan Police di Londra ha annunciato che altre due donne si sono fatte avanti con accuse contro l’attore, il che potrebbe portare a nuove imputazioni e a un altro processo. Le indagini sono ancora in corso.

Da Rolling Stone US