Rocco Siffredi denunciato per molestie sessuali da una giornalista. Lui: «Accuse infondate»

Rocco Siffredi è stato denunciato per molestie. I dettagli della situazione sono ancora poco chiari, al momento sappiamo che una giornalista ha consegnato un esposto agli agenti del commissariato Prati di Roma.L’ex pornodivo ha già replicato: “Le accuse della giornalista sono infondate, ho le chat e ho i testimoni”.

I fatti risalirebbero agli scorsi mesi. La donna avrebbe chiesto a Siffredi un’intervista per Supersex, la serie che racconta la vita del divo del porno, ma non avrebbe ottenuto il via libera dall’ufficio stampa a dicembre. Dopo il lancio della serie, però Siffredi avrebbe accettato a titolo personale di fare l’intervista, scrive il Corriere, che è svolta svolge nella hall dell’Hotel Parco dei Principi a Roma. Dopo la richiesta “è seguito tra noi uno scambio di messaggi, inizialmente colloquiali e gentili”, si legge negli atti. L’attore avrebbe inviato alla giornalista anche delle foto scaricate dai suoi profili social corredata da complimenti non richiesti e non graditi, scrive Repubblica: “Non avevamo nessun tipo di confidenza ma non ho dato peso alla cosa perché sono abituata alle lusinghe delle persone che intervisto”, ha commentato lei.

L’incontro per l’intervista sarebbe avvenuto il 15 marzo all’Hotel Parco dei Principi. E alla fine Rocco Siffredi avrebbe commentato: “Sei veramente simpatica, troppo carina e bona… te lo posso dire! Quando ti stringevo non lo potevo dire troppo di più, però c… beh… lasciamo perdere che mi stavi a fa veni’ proprio una roba un po’ particolare. Però te l’ho detto per dirti che sei veramente una donna top, femminilità top”.

I messaggi sarebbero proseguiti: «Il problema è che sono sempre molto sensibile e ho sentito tanto. Quando è arrivata l’amica tua, ciao! Eravate in due e non una e me ne sono scappato. Non per paura, ma per non fare danni».

Sempre Repubblica a anche Il Fatto scrivono che poi la pubblicazione del pezzo sarebbe stata rinviata per la richiesta di Siffredi di togliere alcuni passaggi, ma anche dopo l’ex pornostar non avrebbe comunque gradito l’articolo: «Ho letto il tuo articolo e devo dire che quando il destino ti dice di non incontrare quella persona perché è sbagliata, la mia natura mi porta sempre a scoprire perché: non sei una giornalista, sei una approfittatrice, per vendere i tuoi articolini gonfiati ci metti tanto del tuo. Togli di qua perché te l’ha detto il direttore e aggiungi di là. Vabbè, buona vita, woman». .

Qui la giornalista, assistita dall’avvocata Laura Sgrò e che nel frattempo di sarebbe rivolta a un medico a causa di frequenti stati di agitazione e dolori addominali, avrebbe fatto sapere all’attore che lo avrebbe denunciato, rivolgendosi anche alla casa produttrice: «Pensavo fossi un po’ più carina nel comprendere quello che ti ho detto, ti ho parlato della mia intimità ma non come l’hai scritto tu. Hai forzato tutto come se fossi pazzo», è stata la prima reazione dell’attore, che alla fine poi si è anche scusato: “Per quanto riguarda la parte offensiva ti chiedo scusa come donna ma non lo faccio per evitare la tua denuncia, fai quello che ti senti, no problem”, scrive.

Come anticipato, l’attore ha respinto le accuse di molestie. «Sono accuse gravi ma totalmente infondate. Ho le chat, ho le immagini della telecamera dell’hotel, ho dieci testimoni, ho i testi delle interviste come erano stati scritti», ha detto al Corriere della Sera. «Dovreste fare il suo nome così da dire a tutti di starne alla larga. Era aggressiva e pressante, ho sbagliato ad accettare l’intervista. Ma anche io ho conservato i messaggi e la sfido a sbobinare tutta la registrazione». L’attore sostiene che si è trattato di una intervista “irrituale”: «Mi ha abbracciato, faceva continue allusioni al sesso, diceva di essere una “molto forte a letto”, ha invitato una amica a unirsi a noi. Una provocazione continua: “Rocco, tu sì che sei un vero uomo” e cose così. Ma, ripeto, ci sono i testimoni e le telecamere dell’hotel». Poi ha confermato di aver rivolto alla giornalista frasi offensive in cui la invitava a fare più sesso per risolvere le sue complicanze personali. “Le ho chiesto scusa. Ma alla persona, alla donna, non alla giornalista che ha completamente stravolto il senso delle cose che ci eravamo detti. Visto che mi chiedeva in continuazione una consulenza sul sesso, in un momento di rabbia con lei e stress per la promozione della serie, le ho risposto mettendola su quel piano. Ma solo questo e ho chiesto scusa. Sono molestie queste?», ha concluso Siffredi.