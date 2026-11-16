Robert Pattinson è il nuovo James Bond

James Bond ha ufficialmente un nuovo volto: sarà Robert Pattinson a interpretare l’agente segreto più famoso del cinema.

L’attore inglese quarantenne è stato scelto come prossimo 007 dopo un casting che ha visto schierati alcuni dei volti brit (e non solo) più caldi di cinema e Tv.

Dopo voci iniziali su Jacob Elordi, Callum Turner e persino Harry Styles, gli ultimi aggiornamenti hanno visto fuori dalla “finale” Josh O’Connor (per scelta, dicono, sua) e l’ingresso in scena di nuovi nomi come Nicholas Hoult e, appunto, Pattinson.

Tra i più papabili sembrava esserci fino all’ultimo anche Jack Lowden, volto di Slow Horses che in molti, a cominciare dal collega Gary Oldman, davano nelle ultime settimane per sicuro.

E invece è arrivato Rob a scompaginare le carte. Legato fin dall’inizio della sua carriera a saghe popolarissime come Harry Potter e Twilight, Pattinson si è progressivamente votato al cinema d’autore, collezionando ruoli spesso fuori dagli schemi se non propriamente weirdo e lavorando con autori come David Cronenberg, Robert Eggers, Claire Denis, i fratelli Safdie, Bong Joon-ho e Lynne Ramsay, solo per citarne alcuni.

Rientrato, per così dire, nel mainstream con The Batman, di cui sono in corso le riprese del secondo capitolo sempre firmato Matt Reeves, si prepara ora a un altro ruolo iconico in una delle saghe più longeve della storia del cinema.

Denis Villeneuve, che dirigerà il primo capitolo della “Bond new era“, di cui Amazon è la nuova società produttrice, ha appena diretto Pattinson in Dune – Parte tre, che vedremo in sala a dicembre, e anche questo ha sicuramente contribuito alla scelta finale.

Per Robert il 2026 è stata un’annata cruciale: da The Drama – Un segreto è per sempre di Kristoffer Borgli accanto a Zendaya fino all’Odissea di Christopher Nolan e arrivando a Primetime di Lance Oppenheim (per cui secondo alcuni potrebbe ricevere la sua prima nomination agli Oscar), ha messo a segno film con grandi autori diventati tutti dei casi anche al botteghino. E ora l’anno si chiude con questa notizia-bomba.

Qui la prima foto ufficiale: