 Robert Pattinson (avete letto bene) potrebbe pubblicare un EP di brani inediti | Rolling Stone Italia
Robert Pattinson (avete letto bene) potrebbe pubblicare un EP di brani inediti

L'attore ha depositato sette brani cantati e co-scritti da lui, e c'è chi pensa che possa essere il preludio a una carriera nel mondo della musica

di
Mickey 17

Robert Pattinson in 'Mickey 17' di Bong Joon-ho

Foto: Courtesy of Warner Bros. Pictures

Robert Pattinson potrebbe presto pubblicare il suo EP di debutto nel mondo della musica. Per quanto non ci siano al momento conferme ufficiali, l’attore ha recentemente inciso sette brani inediti, registrandoli a suo nome sotto l’American Society of Composers, Authors and Publishers, organizzazione statunitense che tutela i diritti dei professionisti dell’industria musicale.

Non è un debutto assoluto per Pattinson in qualità di vocalist. Già nella colonna sonora del primo film della saga di Twilight, il suo nome figurava tra i crediti di due brani, Never Think e Let Me Sign, insieme a quello di Marcus Foster.

Lo stesso Foster, peraltro, è citato come autore nei sette nuovi brani depositati da Pattinson. Ecco i titoli: Bent Out That Midnight Day, Best Friend, Fascinate, Feel Off, Green Light, Waiting On Me, Witness (You See Me).

