Robert Pattinson (avete letto bene) potrebbe pubblicare un EP di brani inediti

Film

Robert Pattinson è il più grande movie weirdo del XXI secolo

Dopo ‘Twilight’, sarebbe potuto diventare l’ennesimo rubacuori del grande schermo. Invece, sulla scia di precedenti come Johnny Depp e Brad Pitt, ha scelto ruoli così contraddittori e “sbagliati” da sembrare giustissimi. Fino all’ultimo: ‘Mickey 17’ di Bong Joan-ho