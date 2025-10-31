Robert Pattinson (avete letto bene) potrebbe pubblicare un EP di brani inediti

Robert Pattinson potrebbe presto pubblicare il suo EP di debutto nel mondo della musica. Per quanto non ci siano al momento conferme ufficiali, l’attore ha recentemente inciso sette brani inediti, registrandoli a suo nome sotto l’American Society of Composers, Authors and Publishers, organizzazione statunitense che tutela i diritti dei professionisti dell’industria musicale.
Non è un debutto assoluto per Pattinson in qualità di vocalist. Già nella colonna sonora del primo film della saga di Twilight, il suo nome figurava tra i crediti di due brani, Never Think e Let Me Sign, insieme a quello di Marcus Foster.
Lo stesso Foster, peraltro, è citato come autore nei sette nuovi brani depositati da Pattinson. Ecco i titoli: Bent Out That Midnight Day, Best Friend, Fascinate, Feel Off, Green Light, Waiting On Me, Witness (You See Me).
Robert Pattinson has registered 7 songs on ASCAP as a performer.
The actor will likely debut an album or EP soon. pic.twitter.com/b6xO11b9s0
