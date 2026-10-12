RJ Mitte, attore di ‘Breaking Bad’, è morto a 34 anni

RJ Mitte, attore e attivista noto soprattutto per il ruolo di Walter White Jr. in Breaking Bad, è morto a 34 anni. Lo riporta Variety.

I rappresentanti di Mitte hanno diffuso la notizia con un comunicato, senza però specificare la causa del decesso. «È con profonda tristezza che annunciamo la tragica scomparsa dell’amato attore, filantropo e appassionato sostenitore dei diritti delle persone con disabilità RJ Mitte», hanno dichiarato. «Traendo ispirazione dalla sua esperienza personale di vita con la paralisi cerebrale, Mitte ha dato autenticità al ruolo e ha costruito una piattaforma per la sensibilizzazione e l’inclusione delle persone con disabilità». Qualche ora dopo hanno confermato a People che si è tolto la vita.

L’attore, a cui era stata diagnosticata una lieve paralisi cerebrale all’età di tre anni, ha ricevuto recensioni entusiastiche per la sua interpretazione di Walt Jr. Il personaggio aveva la stessa condizione di Mitte, sebbene in forma più accentuata, e in un’intervista del 2008 l’attore ha parlato del duro lavoro svolto per rendere il suo modo di parlare e di camminare con le stampelle il più realistico possibile.

«Non volevo sembrare l’ennesimo [attore] che finge, perché io [quella disabilità] ce l’ho davvero», ha detto. «Se decidi di farlo, devi farlo fino in fondo. Non importa se stai regredendo o se stai cercando di far sembrare le cose peggiori, devi comunque provare a farlo bene. All’inizio è stato difficile, ma dopo un po’ tutti mi hanno aiutato».

Mitte è stato un elemento chiave di Breaking Bad per tutta l’acclamata corsa della serie, dal 2008 al 2013. Insieme ai suoi compagni di cast, ha vinto lo Screen Actors Guild Award per la migliore interpretazione corale in una serie drammatica e nel 2013 ha ricevuto il SAG-AFTRA Harold Russell Award, assegnato in onore di Russell, il primo attore con disabilità a vincere un Oscar.

Nato a Jackson, in Mississippi, ha trascorso buona parte dell’infanzia con i tutori alle gambe, di cui non ha più avuto bisogno da adolescente. In quello stesso periodo la madre adottiva è rimasta parzialmente paralizzata in un incidente d’auto, e lui ha cominciato a fare lavoretti saltuari per aiutare la famiglia. Nel 2006 si è trasferito a Los Angeles, dove si è appassionato alla recitazione. Ha interpretato una piccola parte non accreditata in Hannah Montana, prima di essere scelto per il ruolo di Walt Jr. in Breaking Bad.

Dopo la fine della serie ha continuato a lavorare con regolarità tra cinema e televisione. Ha avuto ruoli ricorrenti nel teen drama di ABC Family Switched at Birth – Al posto tuo e nella serie Starz Now Apocalypse. Di recente aveva prestato la voce a uno dei protagonisti di The Guardians of Justice, serie animata Netflix che parodia il genere supereroistico.

Al cinema ha recitato nell’horror fantascientifico The Horror (2017) e in Triumph (2021), un racconto di formazione in cui era protagonista accanto a Terrence Howard. Nelle ultime settimane era impegnato nella promozione di un nuovo film, Talking to Strangers, di prossima uscita.

Oltre alla carriera d’attore, si è speso a lungo per i diritti delle persone con disabilità ed è stato ambasciatore di diverse organizzazioni, tra cui United Cerebral Palsy e Shriners Children’s. Guidava inoltre una propria fondazione benefica, la Mitte Foundation.

Da Rolling Stone US