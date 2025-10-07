Ritoccate le immagini dei film di 007: i fan insorgono

Amazon Prime Video ha rimosso alcuni artwork di James Bond dopo le critiche online dei fan che avevano notato che la pistola di 007 era stata eliminata.

La scorsa settimana, sul sito web di Prime Video UK sono state pubblicate delle immagini del franchise: dove prima c’era un’arma, Bond era stato disarmato digitalmente. In diversi casi, come Agente 007 – Licenza di uccidere e Goldeneye, l’iconica Walther PPK era stata tolta dalla mano, mentre in altri era stata direttamente tagliata. Nel caso di 007 – Bersaglio mobile, le braccia di Roger Moore sembravano essere state allungate, eliminando la pistola dall’inquadratura.

They photoshopped all the guns out of the James Bond movie thumbnails. Just in case you still had hope for Amazon being in charge of the franchise. pic.twitter.com/eeosPEPFnJ — John A. Douglas (@J0hnADouglas) October 3, 2025

Le immagini ritoccate non sono passate inosservate, con molte persone sui social media che hanno criticato la censura, affermando che si trattava di una sorta di avvertimento di quello che sarebbe accaduto con 007 ora nelle mani di Amazon.

L’attore britannico Rufus Jones (Rivals, W1A) ha scherzato sul fatto che i poster sembrassero un gesto maleducato da parte di Bond, ora senza pistola.

Amazon have removed the guns from their Bond posters, giving the tantalising impression that Sean Connery and Pierce Brosnan think you’re a wanker. pic.twitter.com/tyjMVD1mit — rufus jones (@rufusjones1) October 3, 2025

In seguito al James Bond Day del 5 ottobre e alle crescenti reazioni negative online, Prime Video UK ha ora – furtivamente, proprio come la super spia in persona – rimosso del tutto le controverse illustrazioni e le ha sostituite con immagini tratte dai film. È stato però notato sempre online che nessuna delle immagini mostra Bond con la pistola in mano. Prime Video si è rifiutata di commentare la questione.

Per molti fan di 007 che hanno scritto online, la questione delle illustrazioni potrebbe essere stata un segnale preoccupante per il futuro di James Bond, soprattutto con un nuovo film in preparazione e Denis Villeneuve alla regia. Ma la controversia potrebbe essere stata semplicemente il risultato di un agente corrotto nel dipartimento di conformità.