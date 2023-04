Rihanna presterà la sua voce a un celebre personaggio dei cartoni animati

Rihanna doppierà Puffetta in un nuovo ibrido live-action di Paramount Animation, The Smurfs Movie. La superstar ha fatto un’apparizione a sorpresa al CinemaCon, la convention annuale degli esercenti che si tiene a Las Vegas, per fare l’annuncio giovedì.

«Ho cercato di aggiudicarmi il ruolo di Grande Puffo, ma non ha funzionato», ha scherzato la cantante sul palco del Caesars Palace insieme al capo della Paramount Animation Ramsey Naito. C’è di più: Rihanna reciterà, scriverà e registrerà canzoni originali per il progetto e figurerà tra i produttori. Vestita con un mantello di jeans stonewash, ha anche confermato di essere nel suo terzo trimestre di gravidanza con il suo secondo figlio: «Posso presentarmi al lavoro in pigiama nel terzo trimestre. Spero che questo mi dia punti con i miei figli un giorno», ha detto Riri.

Il film, secondo Naito, è un’avventura comica e musicale che esplorerà i temi dell’identità e si chiederà: “Cos’è un Puffo?”.

Nata nei fumetti dell’artista belga Peyo, la tribù delle piccole creature blu ha già goduto di un franchise cinematografico by Sony Pictures, iniziato oltre un decennio fa. Il regista Raja Gosnell (Scooby-Doo) ha realizzato due ibridi live-action con Neil Patrick Harris e voci come Julia Roberts, Katy Perry, Hank Azaria e Joe Manganiello. A dirigere The Smurfs Movie sarà Chris Miller, il regista del Gatto con gli stivali.

Rihanna ha già prestato la sua voce al film d’animazione della DreamWorks Home, che ha incassato oltre 380 milioni di dollari al botteghino internazionale. I suoi ruoli cinematografici includono Battleship, Facciamola finita, Valerian e la città dei mille pianeti, Ocean’s 8 e Guava Island.