Richard Gere: in un Paese cristiano come l’Italia «è difficile capire un movimento di estrema destra conservatrice»

Richard Gere è tornato a parlare in un’intervista a Vanity Fair dell’esperienza che ha fatto nel 2019 sull’imbarcazione della ong Open Arms che cercava di salvare i migranti nel Mediterraneo. È una storia che riguarda l’Italia. Com’è noto, l’allora ministro dell’Interno Matteo Salvini aveva fatto bloccare al largo di Lampedusa un’imbarcazione con a bordo 147 migranti. «Per puro caso quando abbiamo sentito la notizia ci trovavamo in Italia, e lui mi ha detto “Devo fare qualcosa”», ricorda sempre su Vanity la moglie dell’attore Alejandra Silva.

«Per me» dice Gere quando gli viene chiesto della posizione di Salvini «è molto difficile capire un movimento di estrema destra conservatrice, soprattutto in un Paese che è prettamente cristiano. In quelle ore non smettevo di chiedermi cos’avrebbe fatto Cristo in una situazione del genere e il fatto è che Cristo accoglieva tutti come figli di Dio, tutti. Non avrebbe detto: “Salvate solo le persone bianche, quelle italiane o quelle cristiane”. Mi sembra abbastanza ridicolo».

«Sono stato sui barconi» dice l’attore «e ho incontrato personalmente molti rifugiati e migranti; ho avuto modo di ascoltare le loro storie e penso sia molto difficile non vedere in loro esseri umani uguali a noi. Chiederei, e spererei, che chi ha responsabilità di governo passasse un po’ di tempo con loro, capisse la situazione e non li demonizzasse». Per Gere, «costa più energia non aiutare che aiutare»

Quando Gere parla, Salvini risponde. E difatti non si è fatta attendere la replica via social del ministro delle Infrastrutture, all’epoca ministro dell’Interno: «Attenzione! Richard Gere ammonisce gli italiani: Cristo non avrebbe detto: “Salvate solo le persone bianche, quelle italiane e quelle cristiane”. Ho l’impressione che questo signore hollywoodiano abbia una visione piuttosto distorta di quanto avviene in Italia, ossessionato dal “razzismo”…».

«È disgustoso soltanto credere che qualcuno abbia voluto far annegare delle persone. Un pensiero ignobile smontato dai dati: quando ero ministro dell’Interno, guarda caso, non solo si sono azzerati gli sbarchi ma si sono ridotte le morti nel Mediterraneo. Quando si tratta di difendere i confini, nel rispetto della legge, contro i trafficanti di esseri umani, la Lega è sì un movimento “estremo”, ma di estremo buonsenso».