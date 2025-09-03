Reese Witherspoon: «L’AI sarà il futuro del cinema, e le donne devono essere coinvolte»

C’è chi considera l’Intelligenza Artificiale una minaccia concreta al mondo del cinema. Poi c’è Reese Witherspoon, che crede che sia inutile negare il cambiamento. E che, anzi, ci si debba preparare per affrontarlo al meglio.

«Nella mia carriera, mi sono data una priorità: avere sempre gli occhi sulle evoluzioni dei media, e capire come posso coinvolgere le donne in queste industrie emergenti. E ora è il turno dell’AI». Così ha dichiarato l’attrice durante un’intervista con la rivista Glamour, durante le attività promozionali per la prossima (e quarta) stagione di The Morning Show, la serie di Apple TV+ che la vede al fianco di Jennifer Aniston in un impero dell’informazione scosso dal #MeToo e dalle evoluzioni della società.

«È importantissimo che le donne siano coinvolte nell’Intelligenza Artificiale, perché sarà il futuro del cinema», ha continuato.

Concludendo: «E si può essere tristi e lamentarsene quanto si vuole, ma il cambiamento è qui. E non metterà mai da parte la creatività, l’intelligenza e il costruire fisicamente delle cose. Tutte queste cose potrebbero diminuire, ma rimarranno della massima importanza nell’arte e nell’espressione individuale».