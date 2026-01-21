Razzie 2026: ‘Biancaneve’ e ‘La guerra dei mondi’ i più nominati, The Weeknd tra i peggiori attori

I Golden Raspberry Awards hanno annunciato le nomination della loro 46esima edizione, con il live action Biancaneve e La guerra dei mondi starring Ice Cube in testa con sei candidature ciascuno.

Insieme a loro, il premio, i cui membri segnalano quelli che considerano i peggiori film dell’anno, ha nominato come peggior film anche The Electric State, Hurry Up Tomorrow e Star Trek: Section 31.

Nelle categorie attoriali, Abel “The Weeknd” Tesfaye è candidature come peggior attore per la sua interpretazione (di una versione romanzata di sé stesso) in Hurry Up Tomorrow, che ha ottenuto in totale cinque nomination. Il cantautore se la vedrà con Dave Bautista (In the Lost Lands), Ice Cube (La guerra dei mondi), Scott Eastwood (Alarum) e Jared Leto (Tron: Ares).

Tra le candidate a peggior attrice figurano Ariana DeBose (Colpi d’amore), Milla Jovovich (In the Lost Lands), Natalie Portman (Fountain of Youth – L’eterna giovinezza), Rebel Wilson (Bride Hard) e Michelle Yeoh (Star Trek: Section 31).

Un’altra categoria degna di nota è la peggior coppia sullo schermo, con nomination che includono i sette nani del live action Biancaneve; James Corden e Rihanna in I Puffi (2025); Ice Cube e la sua videocamera Zoom in La guerra dei mondi; Robert De Niro nei ruoli di Frank e Vito in The Alto Knights – I due volti del crimine; e The Weeknd e il “suo colossale ego” in Hurry Up Tomorrow.

I vincitori della 46ª edizione dei Razzie saranno annunciati il 14 marzo.

Ecco la lista completa delle nomination:

Peggior film

The Electric State

Hurry Up Tomorrow

Biancaneve (2025)

Star Trek: Section 31

La guerra dei mondi (2025)

Peggior attore

Dave Bautista – In the Lost Lands

Ice Cube – La guerra dei mondi

Scott Eastwood – Alarum

Jared Leto – Tron: Ares

Abel “The Weeknd” Tesfaye – Hurry Up Tomorrow

Peggior attrice

Ariana DeBose – Colpi d’amore

Milla Jovovich – In the Lost Lands

Natalie Portman – Fountain of Youth – L’eterna giovinezza

Rebel Wilson – Bride Hard

Michelle Yeoh – Star Trek: Section 31

Peggior remake/rip-off/sequel

So cosa hai fatto (2025)

Five Nights at Freddy’s 2

I Puffi (2025)

Biancaneve (2025)

La guerra dei mondi (2025)

Peggior attrice non protagonista

Anna Chlumsky – Bride Hard

Ema Horvath – The Strangers– Capitolo 2

Scarlet Rose Stallone – Gunslingers

Kacey Rohl – Star Trek: Section 31

Isis Valverde – Alarum

Peggior attore non protagonista

Tutti e sette i nani artificiali – Biancaneve (2025)

Nicolas Cage – Gunslingers

Stephen Dorff – Bride Hard

Greg Kinnear – Off the Grid

Sylvester Stallone – Alarum

Peggior coppia sullo schermo

Tutti e sette i nani – Biancaneve (2025)

James Corden & Rihanna – I Puffi (2025)

Ice Cube & la sua videocamera Zoom – La guerra dei mondi (2025)

Robert De Niro & Robert De Niro (nei ruoli di Frank e Vito) – The Alto Knights – I due volti del crimine

The Weeknd & il suo colossale ego – Hurry Up Tomorrow

Peggior regia

Rich Lee – La guerra dei mondi (2025)

Olatunde Osunsanmi – Star Trek: Section 31

Fratelli Russo – The Electric State

Trey Edward Shults – Hurry Up Tomorrow

Marc Webb – Biancaneve (2025)

Peggior sceneggiatura

The Electric State – Sceneggiatura di Christopher Markus e Stephen McFeely, tratta dal romanzo illustrato di Simon Stålenhag.

Hurry Up Tomorrow – Sceneggiatura di Trey Edward Shults, Abel Tesfaye, Reza Fahim.

Biancaneve (2025) – Sceneggiatura di Erin Cressida Wilson e molti altri, troppo numerosi per essere citati; ispirata alla fiaba originale dei fratelli Grimm.

Star Trek: Section 31 – Sceneggiatura di Craig Sweeny, da un soggetto originale sviluppato da Bo Yeon Kim ed Erika Lippoldt.

La guerra dei mondi (2025) – Soggetto e sceneggiatura di Kenny Golde e sceneggiatura di Marc Hyman, che adatta (o distrugge) il classico romanzo di H.G. Wells.