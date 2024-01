Razzie 2024, ‘I mercenari 4 – Expendables’ è il film con più candidature

Siamo in piena stagione dei premi, il che significa che è anche il momento degli annuali Golden Raspberry Awards, che nascono per (dis)onorare i film meno riusciti dell’anno.

Per la 44esima edizione dei Razzie il titolo più nominato è I mercenari 4 – Expendables, quarto capitolo della saga, segnalato in sette categorie. Al secondo posto con cinque candidature ci sono L’esorcista – Il credente, revival della classica saga horror, e Winnie-the-Pooh – Sangue e miele, una versione sanguinolenta dell’orso amante del miele amato da tutti. Due film di supereroi ad alto budget, Shazam! Furia degli dei e Ant-Man and the Wasp: Quantumania hanno collezionato quattro nomination ciascuno. Tra i grandi nomi nella categoria “peggiori attori” ci sono Jennifer Lopez per il thriller Netflix The Mother, ma anche Chris Evans e Ana de Armas per Ghosted e perfino Helen Mirren (per Shazam! Furia degli dei).

Ecco la lista completa delle candidature.

Peggior film

L’esorcista – Il credente

I mercenari 4 – Expendables

Shark 2 – L’abisso

Shazam! Furia degli dei

Winnie-the-Pooh – Sangue e miele

Peggior attore

Russell Crowe (L’esorcista del Papa)

Vin Diesel (Fast X)

Chris Evans (Ghosted)

Jason Statham (Shark 2 – L’abisso)

Jon Voight (Mercy)

Peggior attrice

Ana de Armas (Ghosted)

Megan Fox (Johnny & Clyde)

Salma Hayek (Magic Mike – The Last Dance)

Jennifer Lopez (The Mother)

Helen Mirren (Shazam! Furia degli dei)

Peggior attrice non protagonista

Kim Cattrall (Papà scatenato)

Megan Fox (I mercenari 4 – Expendables)

Bai Ling (Johnny & Clyde)

Lucy Liu (Shazam! Furia degli dei)

Mary Stuart Masterson (Five Nights at Freddy’s)

Peggior attore non protagonista

Michael Douglas (Ant Man & The Wasp: Quantumania)

Mel Gibson (Confidential Informant)

Bill Murray (Ant Man & The Wasp: Quantumania)

Franco Nero (nei panni del Papa in L’esorcista del Papa)

Sylvester Stallone (I mercenari 4 – Expendables)

Peggior coppia sullo schermo

Tutti i “mercenari senza pietà” (I mercenari 4 – Expendables)

Tutti gli investitori avidi di denaro che hanno contribuito ai 400 milioni di dollari per i diritti dell’Esorcista

Ana de Armas & Chris Evans (Ghosted)

Salma Hayek & Channing Tatum (Magic Mike – The Last Dance)

Pooh e Pimpi come killer assetati di sangue (!) in Winnie-the-Pooh – Sangue e miele

Peggior prequel, remake, rip-off o sequel

Ant Man & The Wasp: Quantumania

L’esorcista – Il credente

I mercenari 4 – Expendables

Indiana Jones e il quadrante del… continuare a battersi per una causa persa

Winnie-the-Pooh – Sangue e miele

Peggior regista

Rhys Frake-Waterfield (Winnie-the-Pooh – Sangue e miele)

David Gordon Green (L’esorcista – Il credente)

Peyton Reed (Ant Man & the Wasp: Quantumania)

Scott Waugh (I mercenari 4 – Expendables)

Ben Wheatley (Shark 2 – L’abisso)

Peggior sceneggiatura

L’esorcista – Il credente

I mercenari 4 – Expendables

Indiana Jones e il quadrante del… posso andarmene a casa ora?

Shazam! Furia degli dei

Winnie-the-Pooh – Sangue e miele