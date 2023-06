‘Raffa’: guarda il trailer del film di Daniele Lucchetti che celebra la Carrà

A 80 anni dalla nascita di una delle icone più amate della televisione italiana, il cinema celebra Raffaella Carrà e la sua fenomenale carriera con Raffa, film diretto da Daniele Luchetti scritto da Cristiana Farina con Carlo Altinier, Barbara Boncompagni, Salvatore Coppolino, Salvo Guercio.

In arrivo in anteprima nelle sale dal 6 al 12 luglio, a pochi giorni da quello che sarebbe stato l’ottantesimo compleanno della Carrà, nata il 18 giugno del 1943, Raffa è un titolo originale Disney+ che vuole ripercorrere sul grande schermo, attraverso le voci e il racconto di chi l’ha conosciuta e con preziose immagini di repertorio, la vita, il carattere e il percorso artistico di un personaggio che ha lasciato il segno.

Chi è Raffaella Carrà? Chi si nasconde dietro una delle star italiane più famose e amate all’estero, dietro i dischi venduti, i programmi televisivi, i film e le tournée? «Riservata per natura e gelosissima del suo privato, Raffaella è una donna che ha lottato per affermarsi in un mondo di uomini, ma anche una donna che ha amato e sofferto. Il film ripercorre la vita pubblica e privata dell’artista, a partire dall’infanzia in Romagna segnata dall’abbandono del padre, fino al flirt “da copertina” con Frank Sinatra, i suoi due grandi amori, il rimpianto per una maternità mancata, moltissimi trionfi e qualche insuccesso, crisi e rinascite», si legge sulla nota stampa che accompagna il trailer che potete vedere qui sotto:

La regia di Raffa è firmata Daniele Luchetti, regista tra gli altri de Il Portaborse, La Scuola, Mio fratello è figlio unico, ma anche della terza stagione de L’amica geniale.