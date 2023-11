Questo film di Luca Guadagnino non si farà più

Il remake di Scarface diretto da Luca Guadagnino non si farà più. Lo ha dichiarato lo stesso regista in un’intervista a The Hindu.

«Non lavorerò più a Scarface», ha detto l’autore di Chiamami col tuo nome. Per poi aggiungere: «Quando mi avvicino all’adattamento di un libro o a un remake, per me si tratta sempre di capire cosa porta di nuovo la storia al di là del materiale di partenza. Di raccontare quella storia attraverso una prospettiva completamente diversa».

Nel 2020, quando fu annunciato il suo nome per il rifacimento di Scarface, il cui copione porta la firma di Joel e Ethan Coen, Guadagnino descrisse quel progetto come «scioccante» e «senza tempo».

Il primo Scarface, diretto da Howard Hawks, uscì al cinema nel 1932, e divenne subito un cult. Fu poi seguito, nel 1983, dall’altrettanto indimenticabile remake di Brian De Palma starring Al Pacino. Nel corso dei decenni, molti registi furono interessati a una nuova versione di questa storia: tra gli altri, David Ayer, David Yates, Pablo Larraín e Antoine Fuqua.

Archiviato Scarface, Guadagnino non resterà però “a secco”. Attendiamo naturalmente Challengers, la rom-com tennistica con Zendaya, Josh O’Connor e Mike Faist che avrebbe dovuto aprire Venezia 80 ed è invece stata rimandata al prossimo aprile causa scioperi. E quest’estate il regista palermitano ha terminato a Roma le riprese di Queer, adattamento del libro di William S. Burroughs che vedrà come protagonista Daniel Craig.