Quest’attrice è pronta a interpretare la mitica avvocatessa del processo Paltrow

In un ipotetico film sul processo più bello e assurdo di sempre, cioè quello contro Gwyneth Paltrow (poi ritenuta innocente dalla giuria) per un incidente sugli sci risalente al 2016, c’è già l’attrice pronta a interpretare il personaggio più amato sui social: quello di Kristin VanOrman, l’avvocatessa dell’accusa che si complimentava con Paltrow per i suoi outfit di montagna e si diceva pubblicamente invidiosa dell’altezza della star.

Looking forward to more from the prosecuting lawyer in the #GwynethPaltrowSkiCrashTrial Rather enjoying Kristin Vanorman’s line of questioning 😀🤗 pic.twitter.com/7wicbbnlnG — Zora Suleman (@ZoraSuleman) March 28, 2023

I fan di Marisa Tomei hanno fatto il suo nome per l’ipotetica parte, e lei, in un commento su Instagram, ha replicato “Fatevi sotto!”, lasciando intendere ironicamente che, per quanto improbabile, l’eventuale progetto non le dispiacerebbe affatto.

Ma c’è anche un attore maschio che, secondo il pubblico social, sarebbe perfetto per il ruolo: cioè Lukas Gage, fresco di coming out e visto nella prima stagione di The White Lotus.

Lo stesso Gage da giorni sta facendo attivamente campagna per convincere Ryan Murphy, il regista in effetti più giusto per il progetto, a realizzare una sorta di American Crime Story ispirata al processo appena concluso.

Marisa Tomei and Lukas Gage could be competing for the same role if Gwyneth Paltrow's ski crash trial ever gets turned into a movie, and they're both totally down for the ideahttps://t.co/lDgGnfEcAC — JustJared.com (@JustJared) April 4, 2023

«Datemi l’opportunità di interpretare questa parte», ha dichiarato l’attore a People. «Potrei davvero dare vita a quel personaggio. Mi piacerebbe moltissimo. Datemi un tailleur blu e vedrete».

Scherzi a parte, un film ispirato al processo Paltrow potrebbe davvero contare su un pubblico molto ampio: lo streaming del dibattimento è stato visto online da oltre 30 milioni di persone, e non si contano i meme e i thread generati sui social.