Quentin Tarantino non girerà più The Movie Critic, ovvero il suo decimo e ultimo film (o almeno così diceva lui). Secondo alcuni insider, il regista di Pulp Fiction non intende proseguire oltre: non ci saranno nuove stesure della sceneggiatura né piani per tenere in vita il progetto.

Brad Pitt, premio Oscar come miglior attore non protagonista per il suo ruolo in C’era una volta a… Hollywood (2019), era stato ingaggiato per questo nuovo progetto, forse addirittura nel ruolo del titolo, anche se non è mai stato confermato.

Al Festival di Cannes dello scorso anno, Tarantino aveva fornito nuovi dettagli su The Movie Critic: sarebbe stato ambientato a Los Angeles nel 1977, anno in cui uscì uno dei suoi film di culto, di cui parla anche nel memoir Cinema Speculation, ovvero Rolling Thunder di John Flynn.

«Sarà basato su un tizio che ha davvero avuto una vita [pazzesca], ma senza mai diventare realmente famoso», aveva dichiarato il regista, «e che si è ritrovato a scrivere recensioni per un giornale porno. Scriveva di film di massa, era il critico di serie B di quella rivista. Penso che fosse un buon critico. Era cattivo come l’inferno. Le sue recensioni erano un incrocio tra il primo Howard Stern e quello che Travis Bickle (il personaggio di Robert De Niro in Taxi Driver, ndr) sarebbe stato se fosse diventato un critico cinematografico».

E adesso? Ci sarà un nuovo “decimo e ultimo film” per Quentin o ha già deciso di archiviare la sua carriera da regista?