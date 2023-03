Quentin Tarantino in Italia ad aprile

Quentin Tarantino arriverà in Italia ad aprile per un piccolo tour di presentazione del suo nuovo libro.

Il 7 aprile il regista di Pulp Fiction sarà alla Libreria Mondadori Duomo di Milano per un evento speciale della 24esima edizione della Milanesiana, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi. Intervistato da Antonio Monda, Quentin presenterà Cinema Speculation, in uscita il 21 marzo per La nave di Teseo, e incontrerà i lettori.

Il giorno prima, la sera del 6 aprile, il regista sarà invece protagonista al Teatro Grande di Brescia di una delle serate evento di Bergamo Brescia Capitale della cultura, in cui si racconterà parlando ancora del suo ultimo libro.

Cinema Speculation è il racconto autobiografico del regista e della sua passione per il cinema. Una storia del cinema non convenzionale in cui Tarantino ripercorre tutti i film che ha amato di più nella sua vita, i registi che lo hanno ispirato, le prime visioni da bambino con i genitori nelle sale d’essai di Los Angeles.

Un racconto dei suoi miti – da Clint Eastwood a Steve McQueen, fino a Don Siegel – e di tutti gli incontri decisivi che gli hanno permesso, un giorno, di sedersi dietro la macchina da presa, finendo col diventare uno dei registi più amati della sua generazione.