Quentin Tarantino: «Il sesso non fa parte della mia visione del cinema»

Se siete veri fan di Quentin Tarantino avrete sicuramente notato che – escluso un momento intimo tra Robert De Niro e Bridget Fonda in Jackie Brown – nei film del regista americano sono assente le scene sessuali.

«Il sesso non fa parte della mia visione del cinema», ha dichiarato il regista – recentemente applaudito anche da David Lynch – in un’intervista con il giornale spagnolo ARA. La mancanza del sesso dai film di Tarantino non è però solo una questione di gusto, ma anche logistica: «La verità è che quando si regista una scena di sesso sul set, tutti sono molto tesi. Se era problematico farlo in passato, ora è anche peggio. Se una scena di sesso fosse stata essenziale al procedere della storia, certo, l’avrei girata, ma fino ad oggi non è stato necessario».

Le cose difficilmente cambieranno in The Movie Critic, il decimo e – per quanto annunciato finora – ultimo film della carriera di Tarantino, la cui uscita è prevista per il prossimo anno.