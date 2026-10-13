Quentin Tarantino debutta come autore a teatro

Quentin Tarantino torna sul palcoscenico, questa volta da autore. Dopo una parentesi da attore a Broadway nel 1998, nel revival di Wait Until Dark con Marisa Tomei, il regista di Pulp Fiction ha scritto la sua prima opera teatrale, The Popinjay Cavalier, e a guidare il cast sarà Sacha Baron Cohen. Lo spettacolo, definito una «commedia di cappa e spada», debutterà il 23 febbraio 2027 al Phoenix Theatre di Londra, nel cuore del West End, con repliche per ora previste fino al 13 giugno. I biglietti sono in vendita da ieri.

La pièce è ambientata nell’Europa degli anni Trenta dell’Ottocento e viene presentata come una «chiassosa storia di inganni e travestimenti». Si ispira ai grandi film d’avventura e alle storie d’amore scintillanti del teatro e del cinema, e in particolare agli sceneggiatori della Hollywood classica George Bruce, Ernest Vajda e Jesse Lasky Jr. Baron Cohen interpreta Rupert Sebastian Thomas Jr., alias il più grande attore del mondo, in viaggio verso Parigi per esibirsi alla Comédie-Française. Ma qualche parola di troppo sui francesi lo mette nei guai, e la trasferta trionfale di «Rupert il Magnifico» prende una piega molto più pericolosa. Il comunicato promette lo «stile inconfondibile» e l’«arguzia affilata» di Tarantino, tra acrobazie, duelli, imprese audaci e azioni infami.

«Quentin mi ha chiamato e ho detto sì prima ancora che riuscisse a pronunciare il suo primo motherfucker», ha dichiarato Baron Cohen. «Quando ti chiama il miglior regista del mondo, non fai domande. Sono felicissimo che perderemo insieme la nostra verginità nel West End. Gli ho fatto promettere di non andarci piano».

Negli ultimi anni Tarantino ha cercato sbocchi creativi lontano dalla macchina da presa. Ha pubblicato due libri: il romanzo tratto da C’era una volta a… Hollywood (2021) e Cinema Speculation, dedicato al cinema della New Hollywood tra gli anni Sessanta e Ottanta. Ha poi recitato nel cast di Tangled Up in Blue di Jamie Adams, insieme a Kylie Minogue, e ha firmato la sceneggiatura di Le nuove disavventure di Cliff Booth, sequel di C’era una volta a… Hollywood per Netflix, lasciandone però la regia a David Fincher. «Credo che David Fincher e io siamo i due migliori registi», ha spiegato.