Quanto era ricca la famiglia di ‘Mamma, ho perso l’aereo’?

Guardando Mamma, ho perso l’aereo, ci siamo tutti fatti quella domanda almeno una volta. Non: cosa farei se mi trovassi a casa da solo a Natale come Kevin/Macaulay Culkin? Ma: quanto diavolo era ricca la famiglia McCallister?

Il New York Times ci viene in soccorso questo Natale, chiedendo a un gruppo di economisti di fare i conti in tasca a Peter e Kate. E il risultato è impressionante.

Intanto, ricordiamo la partenza del film: i McCallister stanno per lasciare la grande villa in cui abitano per passare il Natale tutti insieme a Parigi.

Gli economisti della Federal Reserve contattati dal NYT danno una risposta secca: stando ai “conti” ipotizzati guardando il film, i McCallister facevano parte del famoso 1%, ovvero la minuscola percentuale composta dai più ricchi del mondo. Gruppo di cui fanno parte, oggi, solo 1 milione e 700mila persone in tutto il mondo.

“Considerato che i McCallister non spendevano più del 30% dei loro guadagni nella casa”, si legge nell’articolo, “gli economisti hanno stabilito che nel 1990 si sarebbe potuta permettere quella villa una famiglia con almeno 305mila dollari di salario annuo (oggi più vicino al milione di euro, ndr)”.

Gli esterni della casa dei McCallister nel film sono quelli di un’abitazione situata in Lincoln Avenue a Winnetka, quartiere residenziale di Chicago abitato da una delle comunità più ricche d’America. “Oggi una casa come quella varrebbe almeno 2,5 milioni di dollari, secondo una stima di Zillow, e sarebbe abbordabile solo per una famiglia che guadagna almeno 730mila dollari l’anno, cioè una di quelle che fanno parte dell’1% dei ricchi di Chicago”.

Sì, i McCallister erano terribilmente ricchi. E non abbiamo ancora fatto i conti (letteralmente) con il viaggio a Parigi per tutta la famiglia…