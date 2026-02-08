Pucci rinuncia a Sanremo, il commento di Giorgia Meloni: «La deriva illiberale della sinistra è spaventosa»

Andrea Pucci non ci sarà al Festival di Sanremo 2026. Il comico ha annunciato oggi la rinuncia alla co-conduzione dopo giorni di polemiche e minacce. «Gli insulti, le minacce, gli epiteti ricevuti da me e dalla mia famiglia in questi giorni sono incomprensibili ed inaccettabili», ha dichiarato il comico in una nota diffusa dall’Ansa, parlando di un’«onda mediatica negativa» che ha alterato il patto con il pubblico.

Le polemiche erano partite dopo l’annuncio della sua presenza all’Ariston. Sotto accusa alcune battute dei suoi spettacoli, in particolare una del 2022 su Tommaso Zorzi. Come riportato da Il Fatto Quotidiano, i parlamentari del Pd in commissione di vigilanza Rai lo avevano definito «palesemente di destra, fascista e omofobo», parlando di «tripudio di volgarità mista a razzismo». Pucci aveva poi respinto le accuse: «Nel 2026 il termine fascista non dovrebbe esistere più. Omofobia e razzismo sono termini che evidenziano odio del genere umano e io non ho mai odiato nessuno».

Anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuta sulla vicenda. «Fa riflettere che nel 2026 un artista debba sentirsi costretto a rinunciare a fare il suo lavoro a causa del clima di intimidazione e di odio», ha scritto Meloni sui social, esprimendo solidarietà a Pucci. Il commento si è poi trasformato in un attacco al centrosinistra: «È inaccettabile che la pressione ideologica arrivi al punto da spingere qualcuno a rinunciare a salire su un palco. Questo racconta il doppiopesismo della sinistra, che considera ‘sacra’ la satira quando è rivolta verso i propri avversari, ma invoca la censura contro chi dice cose che non condivide. La deriva illiberale della sinistra in Italia sta diventando spaventosa». «Io sto con Andrea Pucci. Evviva la libertà di pensiero, di parole e di sorriso» ha scritto il leader della Lega Matteo Salvini sui social, postando una foto del comico.