Potremmo avere una data di inizio per le riprese della terza stagione di ‘The Bear’

La seconda stagione di The Bear si è conclusa con il protagonista, Carmen “Carmy” Bearzatto (Jeremy Allen White), intrappolato dentro la cella frigorifera del suo ristorante.

Ai microfoni di Deadline, White ha detto che deve ancora leggere la sceneggiatura per la prossima stagione. Spera, però, che sia piena di ospitate speciali, come nel famoso episodio dei “sette pesci” (titolato per l’appunto Pesci), che ha visto in scena Jon Bernthal, Bob Odenkirk, Sarah Paulson, John Mulaney, Gillian Jacobs e Jamie Lee Curtis. Speriamo, soprattutto, di rivedere Olivia Colman nel ruolo di Chef Terry.

«Sogno due nomi in particolare: San Rockwell e John Turturro», ha concluso White.