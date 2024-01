Pharrell ha annunciato un film sulla sua vita fatto con i Lego

Pharrell sta per realizzare un biopic, ma ha deciso di farlo in maniera decisamente diversa dalla maggior parte di quelli che vediamo in giro: anziché tentare di trovare attori che potrebbero assomigliare a lui, Chad Hugo, Clipse, Gwen Stefani, Snoop Dogg e tutte le altre figure che necessariamente interpreterebbero ruoli nella storia, Williams sta facendo tutto con i Lego.

Secondo un comunicato stampa, Morgan Neville, il documentarista premio Oscar dietro a film come 20 Feet From Stardom e Won’t You Be My Neighbor?, ha diretto il biopic su Pharrell dal titolo Piece By Piece, che dovrebbe uscire in autunno. Pharrell, che ha pubblicato il poster su IG, e Neville sono anche produttori del film. Pharrell ha già esperienza nel mondo dell’animazione, dato che ha realizzato le colonne sonore dei Cattivissimo Me.

«Cinque anni fa, Pharrell Williams mi ha contattato con l’idea di aiutarlo a raccontare la sua storia attraverso l’animazione LEGO», spiega Neville. «È stato uno di quei rari momenti in cui sapevo in un secondo che questo era il viaggio che volevo intraprendere. Sono grato a Focus Features e LEGO Group per aver creduto nella nostra folle idea. Abbiamo riunito un incredibile team di collaboratori creativi per contribuire a realizzare un nuovo tipo di film. Non vedo l’ora che la gente lo veda».

«Quando ho avuto questa visione assurda di raccontare questa storia attraverso i mattoncini LEGO, non avrei potuto immaginare un partner migliore di Morgan. Lui è una leggenda», dice lo stesso Pharrell. «Sono grato che Focus abbia voluto collaborare con noi e sono onorato di condividerlo con il mondo e di portare le persone nel mio universo. Costruire con i mattoncini LEGO ci incoraggia a seguire la nostra immaginazione… Chi avrebbe mai pensato che il giocare con questi giocattoli da bambino si sarebbe trasformato in un film sulla mia vita. È la prova che anche chiunque può farlo».