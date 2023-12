‘Perfect Days’: guarda la clip in esclusiva del nuovo capolavoro di Wim Wenders

Arriverà nelle sale italiane il 4 gennaio con Lucky Red Perfect Days, il nuovo capolavoro di Wim Wenders.

Il film racconta le giornate di Hirayama (Kōji Yakusho, vincitore del Premio per la migliore interpretazione maschile a Cannes 2023), un uomo che conduce una vita semplice, scandita da una routine perfetta. Si dedica con cura e passione a tutte le attività della sua giornata, dal lavoro come addetto alle pulizie dei bagni pubblici di Tokyo all’amore per i libri, le piante, la musica che specialmente lo accompagna, attraverso la diffusione di audiocassette, mentre guida per andare e tornare dal lavoro, alla fotografia e a tutte le piccole cose a cui si può dedicare un sorriso. Nel ripetersi del quotidiano una serie di incontri inaspettati riveleranno qualcosa di più sul suo passato.

Il film è accompagnato da una incredibile colonna sonora, da Perfect Day di Lou Reed, of course, a brani come Sunny Afternoon di The Kinks, Feeling Good di Nina Simone, Brown Eyed Girl di Van Morrison e tantissimi altri. Tra cui The House of the Rising Sun, portata al successo dagli Animals nel 1964 e che sentiamo nel film sia nella versione originale che in una cover giapponese durante una cena del protagonista nel suo locale preferito.

Qui la clip in esclusiva del film: