Perché tutti parlano della scena finale di ‘Saltburn’

È appena arrivato su Prime Video e ora fa discutere anche il pubblico, dopo essere stato tra i titoli più chiacchierati dagli addetti ai lavori ai festival dello scorso autunno.

Saltburn, opera seconda dell’attrice e regista inglese Emerald Fennell dopo il caso Una donna promettente, è diventato un caso a sua volta.

Soprattutto per via della scena finale, in cui il protagonista (il bravissimo Barry Keoghan, visto nel Sacrificio del cervo sacro di Yorgos Lanthimos e candidato all’Oscar per Gli spiriti dell’isola di Martin McDonagh), si produce in un balletto “come mamma l’ha fatto” sulle note di Murder on the Dancefloor di Sophie Ellis-Bextor.

Il film è la storia di Oliver Quick (il personaggio di Keoghan), uno studente di Oxford che viene dalla provincia inglese e che si invaghisce del ricchissimo Felix Catton (il Jacob Elordi di Euphoria e Priscilla), erede di una dinastia che risiede a Saltburn, la magione che dà il titolo al film. Tra Il talento di Mr. Ripley e Teorema di Pasolini, il “povero” Oliver punta a sedurre tutta la famiglia Catton per compiere la sua scalata sociale. Fino a risvolti prevedibilmente noir.

Ma il balletto finale di Keoghan non è la sola scena che sta facendo discutere. Altri due momenti del film stanno animando il dibattito social.

Il primo è la sequenza in cui Oliver/Keoghan lecca l’acqua della vasca in cui Felix/Elordi si è masturbato mentre si faceva il bagno. L’altra – ma non sveliamo troppo per rischio di spoiler – è quella in cui sempre Oliver si mette a fare l’amore con… una tomba.

Per Barry Keoghan arriverà un’altra nomination all’Oscar? In tanti ci sperano, anche se il film, nonostante il dibattito che sta generando, non sembra tra i favoriti della Awards Season.