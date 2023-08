Perché stanno dando dell’antisemita a Jamie Foxx

A poche ore dal post in cui ringraziava la sorella per avergli salvato la vita (da mesi l’attore sta affrontando problemi di salute non meglio precisati che l’hanno costretto a vari ricoveri), Jamie Foxx si trova nella cosiddetta bufera mediatica per colpa di un altro post.

Un post che, a detta di molti utenti, sarebbe antisemita. “Hanno ucciso Gesù… cosa pensi che faranno a te?”, ha scritto Foxx – in rigoroso caps lock – venerdì 4 agosto sia come post che come story su Instagram. Con aggiunta di hashtag: #fakefriends #fakelove.

Dopo lo scandalo sollevato, ora l’attore premio Oscar per Ray risponde: “Voglio chiedere scusa alla comunità ebraica e a chiunque si sia sentito offeso dal mio post. Non era la mia intenzione. Per chiarire quanto accaduto, sono stato tradito da un falso amico, a quello e a nient’altro si riferiva quella terza persona plurale. Nel mio cuore ho solo amore per tutti. Amo e supporto la comunità ebraica. Porgo le mie più sentite scuse a chiunque si sia offeso. Nulla se non l’amore, sempre”.

E un’altra grande star di Hollywood è rimasta coinvolta in questa “controversy” social. Jennifer Aniston aveva messo like al post di Foxx, e per questo era stata criticata da molti follower.

“Non ho messo like a quel post di proposito o per sbaglio”, dice ora la diva di Friends. “E, cosa più importante, voglio chiarire di fronte a tutti i miei amici e a chiunque abbia fatto commenti in proposito che NON supporto nessuna forma di antisemitismo. Non tollero nessun tipo di ODIO. Punto”.