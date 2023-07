Perché stanno criticando la “tata Francesca” Fran Drescher (e il suo viaggio in Italia)

L’Internet contro tata Francesca. O, per meglio dire, la sua interprete: Fran Drescher. “Colpevole” di essere venuta in Italia, per la precisione ad Alberobello, per la sfilata di Dolce & Gabbana, con conseguenti foto con l’ospite e ambassador del brand Kim Kardashian.

Che, in una story su Instagram in cui posa con la stessa Drescher, scrive: “La mia fashion icon! È sempre stata la mia ispirazione! Amo davvero questa donna! È meravigliosa”.

Perché tante polemiche? Fran Drescher è la presidente della Screen Actors Guild, ovvero il più grande sindacato degli attori di Hollywood. E in molti non hanno gradito questa “gita” alla vigilia dello sciopero che la categoria sta organizzando, a seguire quello degli sceneggiatori che sta già tenendo in scacco l’industry.

Non solo: Kim sarebbe a sua volta rea di essere tra i volti della prossima stagione di American Horror Story, la serie di Ryan Murphy tra le poche, oggi, a non aver fermato la produzione per via del writers’ strike. Dunque, Drescher sarebbe doppiamente colpevole (e connivente).

La SAG-AFTRA, cioè la Screen Actors Guild, ha risposto alle polemiche social con un comunicato: “La presidente Drescher sta lavorando in Italia come ambassador di Dolce & Gabbana. Questo suo ruolo era noto a tutto il comitato di negoziazione sullo sciopero. Ha seguito le trattative tutti i giorni, di persona o via videocall. La presidente Drescher sta adattando la sua agenda a tre diversi fusi orari, seguendo con attenzioni le negoziazioni all’interno del SAG e al tempo stesso le necessità dei suoi anziani genitori, che vivono in Florida. Farà ritorno negli Stati Uniti l’11 luglio, e continuerà a seguire quello che sta succedendo”.

Qui la foto incriminata con Kim Kardashian: