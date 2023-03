Perché si sta parlando della figlia di Sofia Coppola?

Romy ha 16 anni e questa settimana ha lanciato un account TikTok mentre era in punizione. Perché? Ha cercato di noleggiare un elicottero da New York al Maryland per uscire con un amico. Manco a dirlo, i suoi video sono diventati virali. Ah, piccolo particolare: Romy è la figlia della regista Sofia Coppola (Hollywood royalty) e di Thomas Mars, cantante dei Phoenix.

this tiktok of sofia coppola’s daughter… this means so much to me pic.twitter.com/6AQtWNhAgG — savannah ~* (@savbrads) March 21, 2023

«Facciamo un piatto di penne alla vodka insieme, perché sono in punizione», dice Romy nel video che nel frattempo è stato cancellato, ma si sta diffondendo su Twitter. «Ho provato a noleggiare un elicottero da New York al Maryland con la carta di credito di mio padre perché volevo cenare con un mio amico», spiega.

Mentre cerca di cucinarsi la pasta, Romy confessa di non conoscere la differenza tra aglio e cipolla e che ha dovuto cercare immagini di cipolle su Google: «Sono in imbarazzo», afferma.

E continua: «Ho pensato di fare questi video visto che sono già in punizione, perché la prima regola dei miei genitori è che non mi è permesso avere account social. Ecco il motivo», spiega prendendo in mano un Grammy. «Non vogliono che io sia una nepo baby, ma TikTok non mi renderà certo famosa, quindi non importa». Poi la ragazzina presenta il ragazzo della sua babysitter e dice: «I miei non sono mai a casa, questi sono i loro sostituti».