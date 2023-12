Perché il cast di ‘Streghe’ sta litigando?

Il potere del trio coincide con il mio? In realtà pare la situazione sul set di Streghe fosse decisamente meno armonica di quelle tra le sorelle Prue, Piper e Phoebe.

Holly Marie Combs, che nel telefilm vestiva i panni di Piper, ha affermato che Alyssa Milano (Phoebe) avrebbe fatto cacciare Shannen Doherty (Prue) dal telefilm. In un episodio del podcast Let’s Be Clear by Doherty Combs ha spiegato di aver convocato un incontro con il produttore dello show Jonathan Levin all’inizio degli anni 2000 per scoprire il motivo per cui la sua co-protagonista era stata licenziata dalla serie.

«Lui mi ha risposto: “Non volevamo farlo, ma siamo stati messi all’angolo, eravamo fondamentalmente nella posizione in cui dovevamo per forza scegliere”», ha ricordato l’attrice. «Mi ha spiegato che Alyssa aveva detto: “O me o Shannen” e che aveva minacciato di fare causa per ambiente di lavoro ostile».

Combs ha lasciato intendere che Milano avrebbe presumibilmente costruito un caso contro lei e Doherty: «Pare che abbia documentato ogni volta che si è sentita a disagio sul set».

Holly Marie – che ha recitato nello show in tutte le sue otto stagioni, dal 1998 al 2006 – ha ammesso di essere stata colta di sorpresa perché non riusciva a ricordare «parole dure» o «zuffe», specificando anche che la tensione tra le tre si era verificata dietro le quinte e non era mai stata notata dalla troupe o dalle guest star.

«In realtà ci sono persone che si comportano male e la fanno franca», ha continuato l’attrice. «Non credo che la gente capisca che qui non è mai successo».

All’epoca, Combs, 50 anni, era pronta ad abbandonare lo show e disse persino a Levin che non sarebbe andata avanti senza Doherty, che all’epoca annunciò di aver lasciato la serie: «Non volevo fare il telefilm senza Shannen e lei non voleva farlo senza di me. Voglio che questo sia chiaro», ha spiegato di aver detto.

Secondo Combs, Levin avrebbe risposto a quell’ultimatum con quello che sembrava a tutti gli effetti «un ricatto», minacciando che le avrebbe fatto causa se se ne fosse andata.

Il personaggio di Doherty, Prue Halliwell, è stato ucciso nel finale della terza stagione nel 2001, e in seguito è stata sostituita dal personaggio di Rose McGowan, Paige.

La Brenda di Beverly Hills, 90210 ha ricordato il dolore e la confusione che ha provato dopo essere stata licenziata: «Ho vissuto un anno dopo quella sorta di riproduzione di tutto nel mio cervello e cercando davvero di trovare quei momenti [di presunto cattivo comportamento sul set] – e non ci sono riuscita», ha affermato Doherty, 52 anni.

«Non ricordo di essere mai stata cattiva con lei sul set. Ricordo un episodio che ho diretto in cui lei ha fatto qualcosa durante le vacanze di Natale e mi hanno chiesto di lavorare su alcune cose con lei e non ho avuto problemi. Non avrei potuto essere più gentile e comprensiva», ha continuato Doherty, raccontando anche che il produttore di Streghe, Brad Kern, le ha scritto una lettera di scuse dopo il suo addio. Pur avendo apprezzato il gesto, Shannen ha ammesso che avrebbe preferito avere maggiore protezione sul set.

Alyssa Milano non ha ancora commentato, ma a una fan che sul profilo IG di Doherty ha scritto che in realtà Milano parla benissimo di lei nella sua autobiografia e in tutte le interviste degli ultimi anni, Shannen ha risposto che chiarirà tutto nella seconda parte dell’episodio del suo podcast.