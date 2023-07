Per una sera all’Auditorium di Milano potremo sentirci dei supereroi

Dopo la retrospettiva sinfonica dedicata ad Ennio Morricone, protagonisti della serata del 13 luglio dalle 20.30 saranno quei personaggi che hanno accompagnato l’infanzia e l’adolescenza di milioni di persone: i supereroi.

È così che prosegue la mini-rassegna estiva dell’Orchestra Sinfonica all’Auditorium di Milano, sotto la direzione di Andrea Oddone. Quella sera verranno passate in rassegna le colonne sonore che hanno arricchito le gesta di alcune dei personaggi più famosi, restituendo al pubblico le loro particolari abilità attraverso la musica. Non solo, perché saranno ospitati all’Auditorium anche i cosplayer travestiti proprio da supereroi, per mettere in scena una loro personale rappresentazione ed essere a disposizione per foto e video con il pubblico prima del concerto, durante l’intervallo e al termine dell’esecuzione.

Tornando alla musica, si potranno ascoltare le colonne sonore composte da John Williams, autore di quelle per la pellicola Superman: Il film, che viene considerata la capostipite del genere dedicato ai supereroi, essendo il primo prodotto cinematografico veramente di successo planetario. In seguito si potrà godere delle musiche di Danny Elfman dedicate a Batman, così come quelle legate al mondo della Marvel Comics con Thor, Iron Man, I Fantastici 4 , X-Men e The Avengers. Con un repertorio così originale, il direttore Andrea Oddone e l’Orchestra Sinfonica di Milano accompagneranno i presenti nell’Olimpo dei più celebri e amati Supereroi di sempre per un appuntamento dedicato a tutti, sia alle famiglie che ai cultori del genere.