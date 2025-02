Per Selena Gomez «è scomparsa una parte della magia» dopo le polemiche su ‘Emilia Pérez’

Selena Gomez ha riflettuto sul clamore che nelle ultime settimane ha circondato Karla Sofía Gascón, la sua co-protagonista in Emilia Pérez. Al Santa Barbara International Film Festival è stato chiesto all’attrice come sta reagendo alla situazione.

“Sto bene”, ha risposto Gomez, come scrive l’Hollywood Reporter. “È scomparsa una parte della magia, ma continuo a essere orgogliosa di quello che ho fatto, sono semplicemente grata e vivo senza rimpianti. Se potessi, rifarei questo film mille volte”.

Il caos è scoppiato il mese scorso, quando i post offensivi di Gascón sui musulmani e George Floyd sono diventati virali. L’attrice spagnola è la prima donna transgender dichiarata ad essere candidata come migliore attrice agli Oscar; nelle settimane successive però Netflix ha preso le distanze da lei, escludendo, a quanto si dice, dalla campagna per i premi. In seguito alla reazione negativa dell’opinione pubblica, Gascón ha rilasciato un’intervista (non concordata con lo streamer) alla CNN En Español, in cui ha affermato di essere stata vittima della “cancel culture”.

Il regista del film, Jacques Audiard, ha detto a Deadline che i tweet passati di Gascón erano “inscusabili” e “ripugnanti”, e ha accusato Gascón di “fare la vittima”. “Non le ho parlato e non voglio farlo”, ha detto il regista. “Ha un atteggiamento autodistruttivo nel quale non posso interferire, e non capisco davvero perché continui così. Perché si sta facendo del male? Perché? Non lo capisco, e quello che non capisco è perché sta facendo del male a persone che le erano molto vicine”.

Dopo le dichiarazioni di Audiard, Gascón ha confermato su Instagram che avrebbe “lasciato che l’opera parlasse da sola, sperando che il mio silenzio consentisse al film di essere apprezzato per quello che è, una bellissima ode all’amore e alla differenza”.

Gomez non è la primo tra le co-protagoniste di Gascón a reagire al suo comportamento. Zoe Saldaña ha dichiarato a Variety di essere rimasta “delusa” dalle azioni di Gascón. “Sono triste questa è la parola giusta, perché è il sentimento che ho nel petto da quando è successo tutto”, ha detto Saldaña.

Emilia Pérez è candidata a 13 premi Oscar, tra cui miglior film, miglior film straniero, miglior regista e migliore attrice non protagonista per Saldaña.

