Paul Dano ha risposto alle critiche di Tarantino: «Grato che il mondo abbia parlato al posto mio»

Paul Dano ha risposto alle feroci critiche di Quentin Tarantino sulle sue capacità attoriali, ringraziando chi lo ha difeso dopo che il regista cult lo aveva definito «un attore debole e poco interessante» e «il ca**o più molle del mondo». Mercoledì Dano ha detto a Variety che le reazioni di sostegno arrivate dai colleghi e dai social media sono state toccanti. «È stato davvero bello», ha detto Dano. «Sono molto grato che il mondo abbia parlato al posto mio, così non ho dovuto farlo io».

Parlando dei suoi film preferiti del XXI secolo nel podcast di Bret Easton Ellis a dicembre, Tarantino aveva messo Il petroliere di Paul Thomas Anderson al quinto posto, ma aveva detto che sarebbe stato primo o secondo senza Dano, paragonando negativamente la sua prova a quella della star del film, Daniel Day-Lewis.

«Ovviamente dovrebbe essere un film a due protagonisti. Ma è anche drasticamente evidente che non lo è», ha detto Tarantino a Ellis. «[Dano] è debole, amico. È l’anello debole. [Day-Lewis] se lo mangia vivo. Austin Butler sarebbe stato meraviglioso in quel ruolo. [Dano] è proprio un attore debole, poco interessante. Daniel Day-Lewis dimostra che non ha bisogno di una controparte forte. Il film sì, ne ha bisogno. Lui non ha bisogno di niente. Dovrebbe essere un film a due protagonisti e non lo è! … lo metti accanto all’attore più debole di tutto il SAG? Il ca**o più molle del mondo?.» «Non sto dicendo che stia offrendo una prova terribile, sto dicendo che offre una prova inconsistente… non mi piace», ha concluso Tarantino, criticando anche la recitazione di Owen Wilson e Matthew Lillard.

Molti colleghi di Dano lo hanno difeso. Un rappresentante di Day-Lewis ha detto al Guardian che l’attore premio Oscar concorda con l’idea che Dano sia tra «i migliori e più talentuosi attori della sua generazione».

Reese Witherspoon, che ha recitato con Dano nel film di Anderson del 2014 Vizio di forma, ha scritto sui social: «Paul Dano è un attore incredibilmente dotato e versatile. E, cosa più importante, è un gentiluomo». Il regista Matt Reeves, che ha diretto Dano in The Batman, ha scritto sui social: «Paul Dano è un attore incredibile e una persona incredibile». Ben Stiller ha descritto Dano come «fottutamente brillante», mentre Alec Baldwin ha condiviso un video per dire: «Io amo Paul Dano. E se non amate Paul Dano, shhh».

E durante una cerimonia di premiazione all’inizio di gennaio, George Clooney ha usato il suo discorso per dire che sarebbe «onorato» di lavorare con Dano, Wilson e Lillard, aggiungendo: «Non mi piace guardare le persone essere crudeli. Viviamo in un’epoca di crudeltà. Non c’è bisogno di aggiungerne altra».

Mercoledì, alla vigilia di una proiezione per il ventesimo anniversario di Little Miss Sunshine al Sundance Film Festival, anche la co-star di Dano Toni Collette è intervenuta, dicendo di Tarantino: «Fanc*lo quel tizio! Doveva essere fatto… era semplicemente confuso. Chi fa una cosa del genere?».

Il co-regista di Little Miss Sunshine Jonathan Dayton ha definito le dichiarazioni di Tarantino «un imbarazzo», aggiungendo: «Posso solo pensare che la crudezza della sua interpretazione abbia messo Tarantino a disagio. Non poteva essere facilmente catalogato».

Anche Lillard ha risposto alle critiche di Tarantino, dicendo: «Ti feriscono. Fa schifo, cazzo. E non lo diresti mai a Tom Cruise. Non lo diresti a qualcuno che è una star di primo piano a Hollywood».