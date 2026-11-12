 Pare che Josh O’Connor si sia tirato fuori dalla corsa per Bond | Rolling Stone Italia
Bye 007

Pare che Josh O’Connor si sia tirato fuori dalla corsa per Bond

Secondo il 'Daily Mail' l’attore avrebbe rifiutato il ruolo di 007. Lui, qualche giorno fa, aveva già messo le mani avanti: «Nel 2027 mi prendo una pausa»

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Pare che Josh O’Connor si sia tirato fuori dalla corsa per Bond

Josh O'Connor in 'Disclosure Day' di Steven Spielberg

Foto: Niko Tavernise/Universal Pictures and Amblin Entertainment

Un nome in meno sulla lista più chiacchierata del cinema britannico. Stando al Daily Mail, Josh O’Connor non sarà il prossimo James Bond: «Josh ha rifiutato il ruolo», ha dichiarato una fonte al tabloid. Nessuna conferma ufficiale, per ora: né da Amazon né dall’entourage dell’attore.

Che l’aria fosse quella, però, l’aveva fatto capire lui stesso. La settimana scorsa, a una proiezione di Golden Boy, la produzione del National Theatre, alla domanda su 007 aveva risposto: «No, no, no. Vedremo, ma ne dubito». E poi: «Ho un impegno a gennaio, ma dopo sì, mi prendo una pausa». Salvo aggiungere che essere considerato per una parte del genere è comunque «straordinario».

Una pausa che avrebbe senso: negli ultimi anni O’Connor ha infilato Challengers, Disclosure Day di Steven Spielberg e Wake Up Dead Man, l’ultimo Knives Out, dove divideva la scena proprio con Daniel Craig, cioè l’uomo di cui avrebbe dovuto raccogliere il papillon. E prossimamente tornerà con il nuovo film di Alice Rohrwacher.

I provini per 007 si sono tenuti il mese scorso e in gara, oltre a lui, c’erano Callum Turner e Jack Lowden. La settimana scorsa si sono aggiunti all’ultimo Robert Pattinson e Nicholas Hoult. Per i bookmaker di William Hill il favorito resta Turner, dato a 11/10, con Pattinson in rimonta, passato da 16/1 a 3/1. Amazon MGM Studios punterebbe a chiudere il casting entro dicembre per iniziare le riprese nel 2027.

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