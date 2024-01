Oscar 2024: la lista completa delle nomination (Matteo Garrone c’è!)

Sono state annunciate da Zazie Beetz e Jack Quaid le nomination della 96esima edizione degli Academy Awards, e c’è anche l’Italia: Io capitano di Matteo Garrone è candidato nella cinquina dei migliori film internazionali.

Per il resto, i titoli in corsa sono in gran parte quelli attesi, con Oppenheimer (13), Povere creature! (11) e Killers of the Flower Moon (10) pigliatutto. Barbie invece porta a casa solo 8 categorie, decisamente meno di quello che sperava (qui la nostra lista di snobbati e sorprese). Oltre alle tante (meritate) nomination per La zona d’interesse, l’exploit più clamoroso è quello del francese Anatomia di una caduta (già Palma d’oro a Cannes 2023), candidato anche come miglior film e miglior regia.

Sul versante musicale, Robbie Robertson, sodale di Scorsese e scomparso lo scorso agosto, è nella cinquina per la miglior colonna sonora di Killers of the Flower Moon, insieme a John Williams (Indiana Jones) e Ludwig Göransson (Oppenheimer). Barbie raddoppia nella categoria delle canzoni originali con la doppia nom a What Was I Made For? di Bille Eilish e I’m Just Ken by Mark Ronson.

La cerimonia di consegna si svolgerà il 10 marzo al Dolby Theater e sarà condotta nuovamente da Jimmy Kimmel.

Ecco la lista completa delle nomination:

Miglior film

American Fiction

Anatomia di una caduta

Barbie

The Holdovers – Lezioni di vita

Killers of the Flower Moon

Maestro

Oppenheimer

Past Lives

Povere creature!

La zona d’interesse

Miglior regista

Justine Triet (Anatomia di una caduta)

Martin Scorsese (Killers of the Flower Moon)

Christopher Nolan (Oppenheimer)

Yorgos Lanthimos (Povere creature!)

Jonathan Glazer (La zona d’interesse)

Miglior attore

Bradley Cooper (Maestro)

Colman Domingo (Rustin)

Paul Giamatti (The Holdovers – Lezioni di vita)

Cillian Murphy (Oppenheimer)

Jeffrey Wright (American Fiction)

Miglior attrice

Annette Bening (Nyad – Oltre l’oceano)

Lily Gladstone (Killers of the Flower Moon)

Sandra Hüller (Anatomia di una caduta)

Carey Mulligan (Maestro)

Emma Stone (Povere creature!)

Miglior attore non protagonista

Robert Downey Jr. (Oppenheimer)

Ryan Gosling (Barbie)

Robert De Niro (Killers of the Flower Moon)

Sterling K. Brown (American Fiction)

Mark Ruffalo (Povere creature!)

Miglior attrice non protagonista<

Da’Vine Joy Randolph (The Holdovers – Lezioni di vita)

Emily Blunt (Oppenheimer)

Jodie Foster (Nyad – Oltre l’oceano)

Danielle Brooks (Il colore viola)

America Ferrera (Barbie)

Miglior sceneggiatura originale

Anatomia di una caduta — Justine Triet, Arthur Harari

The Holdovers – Lezioni di vita — David Hemingson

May December – Samy Burch, Alex Mechanik

Past Lives — Celine Song

Maestro — Bradley Cooper, Josh Singer

Miglior sceneggiatura non originale

Barbie – Greta Gerwig e Noah Baumbach

Povere creature! — Tony McNamara

American Fiction — Cord Jefferson

Oppenheimer — Christopher Nolan

La zona d’interesse — Jonathan Glazer

Miglior colonna sonora

American Fiction – Laura Karpman

Indiana Jones e il quadrante del destino – John Williams

Killers of the Flower Moon – Robbie Robertson

Oppenheimer – Ludwig Göransson

Povere creature! – Jerskin Fendrix

Miglior canzone originale

The Fire Inside – Diane Warren (Flamin’ Hot)

I’m Just Ken – Mark Ronson & Andrew Wyatt (Barbie/em>)

It Never Went Away – Jon Batiste & Dan Wilson (American Symphony)

Wahzhazhe (A Song for My People) – Scott George, Kenny Bighorse, Vann Bighorse (Killers of the Flower Moon)

What Was I Made For? – Billie Eilish & Finneas (Barbie/em>)

Miglior fotografia

El Conde

Killers of The Flower Moon

Maestro

Oppenheimer

Povere creature!

Miglior montaggio

Anatomia di una caduta

The Holdovers – Lezioni di vita

Killers of The Flower Moon

Oppenheimer

Povere creature!

Miglior scenografia

Barbie

Killers of The Flower Moon

Napoleon

Oppenheimer

Povere creature!

Migliori costumi

Barbie

Killers of The Flower Moon

Napoleon

Oppenheimer

Povere creature!

Miglior makeup e hairstyling

Golda

Maestro

Oppenheimer

Povere creature!

La società della neve

Miglior sonoro

The Creator

Maestro

Mission Impossible: Dead Reckoning – Parte 1

Oppenheimer

La zona d’interesse

Migliori effetti visivi

The Creator

Godzilla Minus One

Guardiani della Galassia Vol. 3

Mission Impossible: Dead Reckoning Parte 1

Napoleon

Miglior film internazionale

Io capitano (Italia) — Matteo Garrone

La società della neve (Spagna) — J.A. Bayona

Perfect Days (Giappone) — Wim Wenders

La zona d’interesse (Regno Unito) – Jonathan Glazer

The Teachers’ Lounge (Germania) — İlker Çatak

Miglior film d’animazione

Il ragazzo e l’airone – Hayao Miyazaki

Elemental – Peter Sohn

Nimona – Nick Bruno, Troy Quane

Robot Dreams – Pablo Berger

Spider-Man: Across the Spider-Verse – Justin K. Thompson

Miglior documentario

Bobi Wine: The People’s President – Moses Bwayo, Christopher Sharp

The Eternal Memory — Maite Alberdi

Four Daughters — Kaouther Ben Hania

To Kill a Tiger — Nisha Pahuja

20 Days in Mariupol – Mstyslav Chernov

Miglior cortometraggio

The After

Invincible

Night of Fortune

Red, White and Blue

The Wonderful story of Henry Sugar

Miglior cortometraggio documentario

The ABCs of Book Banning

The Barber of Little Rock

Island in Between

The Last Repair Shop

Nǎi Nai & Wài Pó

Miglior cortometraggio d’animazione

Letter to a Pig

Ninety-five Senses

Our Uniform

Pachyderme

War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko