Oscar 2024, ecco le shortlist: ‘Io capitano’ di Matteo Garrone ancora in corsa

Sono state annunciate le shortlist degli Oscar 2024, ovvero gli elenchi dei film e dei talent che possono continuare la loro corsa verso gli Academy Award del prossimo 11 marzo.

E l’Italia è ancora in corsa con Io capitano di Matteo Garrone, selezionato tra i titoli per la statuetta di miglior film internazionale. Ora si tratta di capire se entrerà nella cinquina finale delle nomination, che saranno annunciate il 23 gennaio.

Tra le migliori canzoni originali, a contendersi la cinquina sono tre hit di Barbie, già tutte e tre candidate ai prossimi Golden Globe: I’m Just Ken cantata da Ryan Gosling, What Was I Made For? di Billie Eilish e Dance the Night di Dua Lipa, tutte prodotte dal music supervisor di lusso Mark Ronson.

Ecco le shortlist principali (in aggiornamento)

Documentario

American Symphony

Apolonia, Apolonia

Beyond Utopia

Bobi Wine: The People’s President

Desperate Souls, Dark City and the Legend of Midnight Cowboy

The Eternal Memory

Four Daughters

Going to Mars: The Nikki Giovanni Project

In the Rearview

Stamped from the Beginning

Still – La storia di Michael J. Fox

A Still Small Voice

32 Sounds

To Kill a Tiger

20 Days in Mariupol

Documentario cortometraggio

The ABCs of Book Banning

The Barber of Little Rock

Bear

Between Earth & Sky

Black Girls Play: The Story of Hand Games

Camp Courage

Deciding Vote

How We Get Free

If Dreams Were Lightning: Rural Healthcare Crisis

Island in Between

The Last Repair Shop

Last Song from Kabul

Nǎi Nai & Wài Pó

Oasis

Wings of Dust

Film internazionale

Armenia, Amerikatsi

Bhutan, The Monk and the Gun

Danimarca, The Promised Land

Finlandia, Foglie al vento

Francia, La passione di Dodin Bouffant

Germania, The Teachers’ Lounge

Giappone, Perfect Days

Islanda, Godland – Nella terra di Dio

Italia, Io capitano

Marocco, The Mother of All Lies

Messico, Totem

Regno Unito, La zona d’interesse

Spagna, La società della neve

Tunisia, Four Daughters

Ucraina, 20 Days in Mariupol

Makeup e hairstyling

Beau ha paura

Demeter – Il risveglio di Dracula

Ferrari

Golda

Killers of the Flower Moon

Maestro

Napoleon

Oppenheimer

Povere creature!

La società della neve

Suono

Barbie

The Creator

Ferrari

The Killer

Killers of the Flower Moon

Maestro

Mission: Impossible – Dead Reckoning Parte Uno

Napoleon”

Oppenheimer

La zona d’interesse

Colonna sonora

American Fiction

American Symphony

Barbie

The Color Purple

Elemental

The Holdovers

Indiana Jones e il quadrante del destino

Killers of the Flower Moon

Oppenheimer

Povere creature!

Il ragazzo e l’airone

Saltburn

La società della neve

Spider-Man: Across the Spider-Verse

La zona d’interesse

Canzone originale

It Never Went Away da American Symphony

Dear Alien (Who Art In Heaven) da Asteroid City

Dance the Night da Barbie

I’m Just Ken da Barbie

What Was I Made For? da Barbie

Keep It Movin’ da The Color Purple

Superpower (I) da The Color Purple

The Fire Inside da Flamin’ Hot

High Life da Flora and Son

Meet In The Middle da Flora and Son

Can’t Catch Me Now da Hunger Games – La ballata dell’usignolo e del serpente

Wahzhazhe (A Song For My People) da Killers of the Flower Moon

Quiet Eyes da Past Lives

Road to Freedom da Rustin

Am I Dreaming da Spider-Man: Across the Spider-Verse

Effetti visivi

The Creator

Godzilla Minus One

Guardiani della Galassia Vol. 3

Indiana Jones e il quadrante del destino

Mission: Impossible – Dead Reckoning Parte Uno

Napoleon

Povere creature!

Rebel Moon – Parte 1: Figlia del fuoco

La società della neve

Spider-Man: Across the Spider-Verse