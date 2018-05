Ora è ufficiale: la Montagna di ‘Game of Thrones’ è l’uomo più forte del mondo

Potrebbe interessarti anche

I festival hanno un problema con le donne Gli uomini dominano gli slot più importanti degli eventi musicali più grandi del mondo: strano, perché la maggior parte del pubblico è proprio di sesso femminile.

Editors, l’indie rock è ancora vivo Di sicuro lo è questa band, che torna con un disco epico: 'Violence'. «Le nostre canzoni hanno un peso, una passione e uno spessore che il nostro pubblico richiede. Per noi ha molto valore».

Ministri senza rabbia ma con fiducia 'Fidatevi' è un album che ci mostra dei ragazzi lontani dalla furia quasi eversiva degli esordi. E forse è per questo che sembrano più veri, più sinceri.

Perché l’Oscar a Kobe Bryant è controverso nell’era del Me Too La star dell'NBA era stata arrestata e accusata di violenza sessuale nel 2003, dopo la denuncia di una 19enne dipendente di un hotel in Colorado.

Dopo il voto, i voti: la pagella post-elettorale La seconda Repubblica è finita definitivamente ieri notte. Ora, in attesa delle scelte del Presidente della Repubblica, siamo di fronte a un Parlamento senza maggioranza, ma con vincitori e vinti.

Papa Francesco secondo Wim Wenders La pellicola era stata anticipata al Festival di Cannes e il trailer è stato lanciato oggi in occasione dei cinque anni di pontificato.

Julian Casablancas: «Jimi Hendrix non aveva hit» In un'intervista in cui ha parlato anche degli Strokes, il cantante sembrava aver dimenticato la performance epica di Woodstock.

Quel giorno in cui arrivai a Rolling Stone 'Rolling Stone' non è mai stata una rivista solo musicale, figuriamoci il sito. Eppure in Italia la sua anima pop è vista come un tradimento, e la colpa è della donna scelta per dirigerlo.

La Serie A non doveva fermarsi per Astori Quello che è successo domenica è l'ennesima conferma che il calcio è un mondo per cui valgono sempre regole a parte.

Stewart Copeland: «Kendrick Lamar è come il cubismo» Il batterista dei Police è tornato in Italia per il tour dei Gizmodrome, la band che ha fondato con Vittorio Cosma, Adrian Belew e Mark King che l'ha trasformato in un frontman.

Truffe sul rimpatrio dei migranti, denunciati agenzie di viaggio e agenti di Polizia Imputazione coatta per due titolari di agenzie di viaggio e quattro agenti di Polizia. I biglietti per i rimpatri venivano acquistati a cifre scontate ma i rimborsi erano molto più alti.

Perché tutte noi ci meritiamo di essere trattate come St. Vincent Sono anni che la cantante e chitarrista texana si veste in modo super sexy e dissacrante, risponde prendendo per il culo tutti, ed è ugualmente e giustamente rispettata come si deve.

L’Oscar di Enrico Mentana: la più grande rockstar Italiana Inutile negarlo: quando si parla di "maratona" ormai viene in mente solo lui, con quegli occhiali alla Harry Potter e la battuta sempre pronta. Ecco perché un programma politico è riuscito a entrare nel cuore del Paese.

Cosa resta di Sanremo? I concorrenti di questa edizione non stanno vendendo dischi, tra canzoni brutte – ma non così brutte da rimanere nella storia – completamente fuori dalla contemporaneità.

Simone Scipioni, il giovane-vecchio che ha conquistato MasterChef Al contrario dei suoi coetanei, sempre con le cuffie e la faccia concentrata sulla chat di WhatsApp, il vincitore dell'ultima edizione del talent Sky sarebbe più a suo agio con le braccia dietro la schiena, a controllare lo stato dei lavori di qualche cantiere. La sua storia è la dimostrazione di come la sostanza può vincere sulla forma.

Perché Vittorio Zucconi sta sulle palle ai 5 stelle. E viceversa Un recente tweet del giornalista di Repubblica ha riacceso una polemica che va avanti da anni.

David Byrne vuole migliorarti la vita Il nuovo disco dell'ex Talking Heads è pieno di sogni e buone notizie, per dimenticare l'incubo Trump.

Giorgia Meloni ha fatto una cosa intelligente Nonostante venga costantemente assimilata ai suoi ‘alleati’, la leader di Fratelli d'Italia invitata da Mentana ha dato l'ennesima riprova di una strategia di comunicazione studiata a tavolino.

‘Mozart in the jungle’: sesso, droga e violoncello Stasera su Sky Atlantic arriva la quarta stagione della serie (con Gael Garcìa Bernal) che ha reso rock la musica classica. «Esatto!» urla Jason Schwartzman, creatore dello show insieme a Roman Coppola.