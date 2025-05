Oltre 400 oggetti dalla collezione personale di David Lynch verranno messi all’asta

Julien’s Auctions e Turner Classic Movies hanno annunciato un’asta imminente, intitolata “The David Lynch Collection”, che comprenderà oltre 400 oggetti provenienti dalla collezione personale del regista cult. La collezione sarà messa all’asta dal 18 giugno tramite il sito web di Julien’s Auction e di persona presso la loro casa d’aste di Gardena, in California.

Tra gli oggetti messi figurano diversi cimeli sacri per i fan, tra cui la sua sedia da regista personalizzata, la sua copia in 35mm di Eraserhead – La mente che cancella, i tappeti originali di Twin Peaks, la sua macchina per il caffè espresso, un paio di teste di cervo tassidermizzate, menù di scena e sceneggiature di Mulholland Drive, numerose cineprese e videocamere d’epoca, altre attrezzature per le riprese, una chitarra elettrica, una batteria acustica, la sua collezione personale di dischi in vinile – alcuni dei quali autografati – opere d’arte, mobili e altro ancora. Qui l’elenco completo degli oggetti messi all’asta.

Catherine Williamson, Managing Director of Entertainment di Julien’s, ha dichiarato in un comunicato stampa: “Questi pezzi storici e preziosi, che riflettono la singolare visione artistica di David Lynch, così come le sue passioni e i suoi interessi, dalla sedia da regista alla macchina per caffè espresso, dalla chitarra alle collezioni di dischi e all’arredamento in stile Twin Peaks, provengono direttamente dalla casa dell’artista visionario i cui film enigmatici hanno suscitato i nostri sogni surreali più fantasiosi e collettivi”.

La morte del cineasta è stata annunciata dalla famiglia sui social media all’inizio del 2025 (16 gennaio, all’età di 78 anni. Lynch aveva rivelato la diagnosi di enfisema lo scorso anno, causato dal fumo delle sigarette che ha consumato per tutta la vita. A novembre aveva bisogno di ossigeno supplementare per camminare. Per la sua scomparsa sono arrivati omaggi da tutto il mondo dell’intrattenimento: da Steven Spielberg che lo ha descritto come “una voce originale e unica”, ricordando il loro lavoro insieme in The Fabelmans, a Laura Dern, Isabella Rossellini Nicolas Cage, Edgar Wright, James Gunn, Hugh Jackman, Billy Corgan, Questlove.