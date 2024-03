Ok, è uscito il trailer del reboot del ‘Corvo’ starring Bill Skarsgård

“Ti ho ucciso”, dice un uomo. “Sì, mi hai ucciso”, replica il Corvo interpretato da Bill Skarsgård, mentre gli punta una pistola alla testa nel trailer del remake del revenge movie di culto del 1994.

Le immagini del film, in uscita quest’estate, mostrano Skarsgård nel ruolo di Eric Draven, uno spirito irrequieto deciso (letteralmente) a vendicare la propria morte, così come quella della sua amante, Shelley Webster, interpretata da FKA Twigs.

“Quando qualcuno muore, un corvo trasporta la sua anima nella terra dei morti”, spiega una voce in una scena, mentre Draven cammina attraverso un magazzino abbandonato pieno di corvi. “Ma a volte succede qualcosa di così brutto che l’anima non può riposare finché non si mettono a posto quello che è andato storto”.

Il film, interpretato anche da Danny Huston, sarà un nuovo adattamento del personaggio dei fumetti di James O’Barr. Gli effetti speciali sono più raffinati di quelli del film originale e il trailer suggerisce che questa versione sarà ancora più cruenta con primi piani dei cervelli dei cattivi che schizzano sul pavimento quando Draven spara loro, mentre dà la caccia a ogni persona responsabile della morte sua e di Shelley.

Alla fine il personaggio ha il viso colorato di bianco, indossa un trench nero e marcia con la pistola in mano verso i suoi nemici. E, dal momento che è morto, sembra essere in grado di resistere a qualsiasi assalto brutale, persino estraendo una lama di katana dal suo stomaco.

Rupert Sanders (già regista di Biancaneve e il Cacciatore) ha diretto il film basandosi su una sceneggiatura di Zach Baylin (King Richard, Creed III) e William Schneider.

“Il Corvo è l’anti-supereroe originale”, haspiegato Sanders in una nota. “La sua storia parla di una tragica perdita, dell’affrontare il dolore di tutto ciò che deriva dalla perdita di qualcuno che ami, qualcosa che tutti noi abbiamo o incontreremo a un certo punto della nostra vita. … La nostra versione risale a quella graphic novel di James O’Barr, che ho avuto l’onore di incontrare poco prima della produzione, ed esplora la storia d’amore come motore principale del nostro film”.

“Ciò che mi ha attratto verso [la produzione] è stato ciò che Rupert Sanders voleva farne”, ha detto Skarsgård. “Voleva reimmaginare completamente la storia e il personaggio e adattarli a un pubblico moderno. … Ho sentito la responsabilità nei confronti della storia di Eric e ho cercato di rimanere fedele allo spirito del materiale originale”.

Il film originale Il Corvo, interpretato da Brandon, il figlio di Bruce Lee, fu un successo dormiente quando uscì nella primavera del 1994, ma divenne rapidamente un cult grazie al suo look gotico e una fantastica colonna sonora con canzoni di Nine Inch Nails, Cure e Stone Temple Pilots. Lee è morto tragicamente sul set durante la lavorazione del film. Il reparto props ha filmato una scena con un proiettile fissato in modo che rimanesse bloccato nella canna della pistola, ma sparando a salve il proiettile è uscito e ha colpito Lee allo stomaco, uccidendolo. Con le riscritture e lo stuntman di Lee che interpretava Draven – e il volto di Lee aggiunto digitalmente al suo – i produttori hanno terminato il film. Il film è stato un successo commerciale tale da ispirare tre sequel e ora un reboot.

Da Rolling Stone US