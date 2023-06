Notizia choc! Samantha Jones torna nel mondo di ‘Sex and the City’!

È tutto vero: Samantha Jones tornerà nel mondo di Sex and the City. Lo ha annunciato in esclusiva Variety, specificando che però quello di Kim Cattrall, l’attrice che interpreta il personaggio cult della serie, sarà solo un cameo.

Tutto questo avverrà nel finale della seconda stagione di And Just Like That…, il sequel prodotto da HBO che arriverà da noi su Sky e NOW dal prossimo 23 giugno.

Secondo le fonti vicine alla produzione, Cattrall ha girato la sua scena il 22 marzo scorso a New York senza incontrare o parlare con nessuna delle sue ex colleghe, Sarah Jessica Parker, né con il creatore e showrunner Michael Patrick King.

In quella scena, Samanta, che nell’universo di Sex and the City nel frattempo si è trasferita a Londra, ha una conversazione telefonica con Carrie (Parker). La prima stagione si chiudeva proprio con uno scambio di messaggi tra le due e la promessa di riconciliarsi.

Nella vita, pare però che la riconciliazione non sia avvenuta, non ancora quantomeno. Nel 2016, Cattrall aveva dichiarato di aver chiuso con Samantha Jones per colpa di copioni di film e serie che non rendevano giustizia al personaggio. E non sono un segreto gli “scazzi” tra l’attrice e, soprattutto, Sarah Jessica Parker, con cui ha smesso di parlarsi nel corso degli anni.

Per la scena che vede il ritorno di Samantha, Kim è stata vestita da Patricia Field, la storica costumista della serie.

Ma questa rentrée pare che al momento non porterà al ritorno vero e proprio del personaggio. E la stessa Cattrall non ha ancora rilasciato nessuna dichiarazione in proposito.