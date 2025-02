Nonostante le polemiche, alla fine Karla Sofía Gascón parteciperà agli Oscar 2025

Aspettatevi di vedere Karla Sofía Gascón agli Oscar il prossimo fine settimana. Lunedì l’attrice ha confermato che sarà presente agli Academy Award, nonostante la controversia per i suoi post.

“Non so bene come mi sento, ma sono grata di essere tornata”, ha detto Gascón all’Hollywood Reporter. “Sono grata a tutti coloro che hanno creduto in me, a Netflix, alla società di produzione e ai miei colleghi. Possiamo chiudere questo bellissimo e difficile percorso iniziato tre anni fa”.

Una fonte ha confermato a Rolling Stone che Gascón andrà alla cerimonia e che, com’è consuetudine per gli studios con i i talent, le sue spese saranno coperte.

Gascón, prima donna transgender dichiarata a essere nominata come migliore attrice agli Oscar, ha saltato diverse premiazioni questo mese, tra cui i BAFTA e gli SAG Awards di domenica, dopo aver dovuto affrontare la reazione per alcuni tweet del passato, in cui faceva commenti razzisti su neri, immigrati e musulmani. In mezzo al clamore, Netflix sembrava aver preso le distanze dall’attrice, rimuovendola da diversi poster For Your Consideration.

Il mese scorso sono emersi online post offensivi di Gascón del 2020 e del 2021, molti dei quali includevano commenti controversi sull’omicidio di George Floyd e sulla diversity agli Oscar. Almeno 12 erano rivolti ai musulmani: Gascón ha descriveva l’Islam come un'”infezione per l’umanità” e la migrazione dei musulmani in Spagna come un'”invasione pianificata”.

Gascón ha cancellato il suo account poco dopo e ha detto a THR che lo ha fatto perché “non poteva più permettere a questa campagna di odio e disinformazione di influenzare me e la mia famiglia, quindi su loro richiesta sto chiudendo il mio account su X”. (Poi ha anche parlato con CNN En Español per un’intervista di un’ora piena di lacrime in cui ha affermato di essere stata oggetto di “cancel culture”.)

La co-protagonista di Gascón, Zoe Saldaña, ha detto durante una recente sessione di Q&A che “non supporta” i post di Gascón e che stava ancora “elaborando” i suoi sentimenti, mentre la co-protagonista Selena Gomez ha detto che “parte della magia è scomparsa”. (Saldaña è in lizza per il premio come migliore attrice non protagonista per il suo ruolo in Emilia Pérez.)

La scorsa settimana, il Chief Content Officer di Netflix, Bela Bajaria, ha definito l’intera faccenda “davvero una delusione”. Il regista del film Jacques Audiard ha anche detto a Deadline che i tweet passati di Gascón erano “non scusabili” e “odiosi”, e l’ha accusata di “fare la vittima”.

