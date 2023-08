Non ci sarà una seconda stagione di ‘The Idol’

The Idol, la serie creata da “Mr. Euphoria” Sam Levinson, non avrà una seconda stagione.

«The Idol è stato uno dei titoli originali più provocatori di HBO e siamo soddisfatti della forte risposta del pubblico», ha dichiarato l’azienda in un comunicato, facendo sapere che «dopo aver riflettuto a lungo HBO, così come i creatori e i produttori, hanno deciso di non andare avanti con una seconda stagione. Siamo grati agli autori, al cast e alla troupe per il loro incredibile lavoro».

The Idol vedeva protagonisti Lily-Rose Depp nel ruolo della popstar in cerca di una seconda possibilità Jocelyn e lo Abel Tesfaye (The Weeknd) in quello di un misterioso uomo di nome Tedros, capace di raccogliere attorno a sé una specie di setta.

All’inizio dell’estate l’emittente, smentendo un articolo pubblicato su Page Six secondo cui la serie non sarebbe tornata in tv, aveva dichiarato che The Idol avrebbe potuto essere rinnovato per una seconda stagione. A marzo, un articolo pubblicato su Rolling Stone aveva raccolto diverse testimonianze relative a un «ambiente tossico» sul set e a un clima da «porno–tortura». I fatti descritti lasciavano emergere una situazione difficile, fatta di reshoot in tempo reale, continue revisioni del copione, orari impossibili e ritardi continui.