No, Walton Goggins non ha «alcun problema» con Aimee Lou Wood

Lo scorso mese, un’intervista di Walton Goggins con il Times UK è stata bruscamente interrotta dopo una serie di domande sulla sua co-protagonista di The White Lotus, Aimee Lou Wood. L’episodio ha alimentato le voci su un presunto attrito tra i due. Ora però il pendolo sembra oscillare nella direzione opposta. In un’intervista a Variety, Goggins ha elogiato con entusiasmo Wood, ribadendo che tra loro non c’è alcun problema.

«Non esiste alcun problema. Adoro questa donna, è una persona molto importante per me», ha dichiarato, apparentemente commosso, mentre sedeva accanto a Wood. «Lei è la nuova Goldie Hawn. È Meg Ryan. Può fare qualsiasi cosa, e la farà. Vedrete cosa saranno i prossimi vent’anni della sua carriera. Io starò su un’isola — penso in Grecia. Ma lei è speciale. Non c’è nessuna faida. Lei è amore, e so che anche io lo sono per lei. Teniamo moltissimo l’uno all’altra».

Goggins ha fatto riferimento diretto all’intervista con il Times UK, spiegando che le domande su Wood avevano «un tono ambiguo». Ha aggiunto che la decisione di interrompere l’incontro è dipesa dal desiderio di non parlare a nome di lei. L’intervista con Variety, registrata due giorni dopo, ha permesso anche a Wood di dire la sua, chiarendo tra le altre cose perché lei e Goggins non si seguano più su Instagram.

«Penso che sia un perfetto riflesso di dove siamo arrivati culturalmente. Perché tutti sono ossessionati da Instagram? È irrilevante. Non ce ne frega niente di Instagram», ha detto Wood. «Perché non parlare della storia, di Rick e Chelsea, e godersela?».

Goggins ha aggiunto: «Per chiudere questa storia una volta per tutte? Seguire o smettere di seguire qualcuno: sono un uomo adulto», ha detto, e l’ha immediatamente seguita di nuovo su Instagram.

Per Goggins, il momento di “retreat” dai social è stata parte di un “processo” una volta terminata la stagione thailandese di The White Lotus. «Avevo bisogno di allontanarmi da tutto e da tutti. Non ho parlato con nessuno. Non ce la facevo», ha detto. «Giudicatemi o no. Non me ne frega un cazzo di cosa pensiate. Questo è il mio processo. Rick significa tutto per me, e Chelsea significa tutto per me. E quindi questo è ciò di cui avevo bisogno per riuscire a elaborare tutto».

Da Rolling Stone US