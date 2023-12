Nicolas Cage: «Sono uno studente, e il cinema non ha più nulla da insegnarmi»

Dopo Dream Scenario, Nicolas Cage è pronto a dire «Adios» al cinema. «Se potessi, già dopo questo [ultimo film, ndr]. Ma non sarà così». Le dichiarazioni arrivano in un’intervista rilasciata ad Uproxx, dove l’attore – e re dei meme democraticamente eletto da internet – ha parlato del suo futuro personale e professionale.

«Mi sembra che, a questo punto… mi spiego: dopo aver fatto questo mestiere per 45 anni, e dopo più di 100 film, ecco, a questo punto sento che la mia conversazione con il cinema sta giungendo al termine, non ho più nulla da dirgli. […] Penso farò anche tre, quattro film prima di dire addio al grande schermo. Dopodiché, mi piacerebbe testarmi su altri lidi, aprire altre strade alla mia recitazione».

Nello specifico, quella della televisione. Come scrive Mike Ryan, autore dell’intervista, Cage, fino a poco tempo fa, non la guardava nemmeno. Poi suo figlio l’ha convinto a dare una chance a Breaking Bad, ed è avvenuto il colpo di fulmine. «La serialità televisiva mi intriga parecchio. Permette di fare tutto un altro tipo di lavoro sui personaggi, dà loro più tempo per esprimersi. Prendiamo Bryan Cranston: in un episodio di Breaking Bad fissa una valigia per un’ora. Nei film non c’è tempo per fare queste cose. Forse farò anche io televisione. Vedremo».

Chissà che un giorno non ci troveremo con dieci ore di Nicolas Cage da spararci in streaming. Suona proprio come la nostra cup of tea.