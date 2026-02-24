Nick Reiner si è dichiarato non colpevole dell’omicidio dei genitori Rob e Michele

Nick Reiner si è dichiarato non colpevole per i brutali omicidi dei suoi genitori, il celebre regista hollywoodiano Rob Reiner e la fotografa Michele Reiner.

Nick, 32 anni, è comparso lunedì in un’aula del tribunale nel centro di Los Angeles indossando una divisa carceraria marrone, alla sua terza udienza davanti a un giudice in questo procedimento. È apparso coinvolto nell’udienza, guardandosi intorno nell’aula dalla gabbia di contenimento in plexiglass. Ha formalizzato la sua dichiarazione attraverso il difensore d’ufficio, parlando una sola volta quando interpellato dal giudice. Ha risposto sì quando gli è stato chiesto se avesse compreso che il suo caso tornerà in aula il 29 aprile per fissare l’udienza preliminare.

Parlando dopo l’udienza, il procuratore distrettuale della contea di Los Angeles, Nathan Hochman, ha dichiarato che l’accusa ha consegnato alla difesa la maggior parte delle prove, ma è ancora in attesa del rapporto finale del medico legale. Ha affermato che il caso resta perseguibile con la pena di morte e che il suo ufficio sta conducendo un «processo rigoroso» per stabilire se richiederla.

«Esamineremo tutte le circostanze aggravanti e attenuanti e abbiamo invitato i legali della difesa a presentarci, sia per iscritto sia oralmente in un incontro, tutti gli argomenti che desiderano sottoporre alla nostra attenzione per valutare se procedere o meno con la richiesta della pena di morte», ha detto. «Gli esperti dell’ufficio del procuratore in materia di pena capitale mi aiuteranno a valutare queste informazioni».

Nick è stato arrestato il 14 dicembre 2025, poche ore dopo che i corpi dei suoi genitori sono stati trovati senza vita nella camera da letto della loro casa nel lussuoso quartiere di Brentwood, a Los Angeles, secondo quanto riferito dalla polizia. Rob Reiner, che aveva recitato nella rivoluzionaria sitcom Arcibaldo prima di dirigere film di successo come This Is Spinal Tap, Stand by Me – Ricordo di un’estate e La storia fantastica, e Michele Reiner, che aveva conosciuto il marito sul set della commedia Harry, ti presento Sally…, sono morti per «multiple ferite da arma da taglio», secondo il medico legale della contea. Nick è stato incriminato per due capi d’accusa di omicidio di primo grado; i pubblici ministeri hanno indicato come presunta arma del delitto un coltello.

Dopo gli omicidi, le difficoltà di Nick legate alla salute mentale e alla tossicodipendenza sono finite sui giornali. Quattro giorni dopo l’arresto, fonti hanno confermato a Rolling Stone che Nick era stato curato per schizofrenia prima dello sconvolgente duplice omicidio. Il mese scorso, una fonte ha dichiarato al New York Times che gli era stato diagnosticato anche un disturbo schizoaffettivo, una condizione che combina sintomi psicotici, come nella schizofrenia, con disturbi dell’umore, come depressione o manie. Secondo quanto riferito al Times, nel 2020 Nick era stato posto sotto una conservatorship riservata. Il quotidiano ha inoltre riportato che Nick stava assumendo farmaci psichiatrici come parte del trattamento e che il farmaco sembrava funzionare, ma che gli effetti collaterali lo avevano portato a cambiarlo circa un mese prima che i suoi genitori venissero uccisi.

Non è chiaro cosa abbia portato alla misura di tutela legale, ma registri di polizia ottenuti da Rolling Stone confermano che agenti del Dipartimento di Polizia di Los Angeles erano intervenuti due volte presso l’abitazione dei Reiner nel 2019. La prima chiamata, il 25 febbraio 2019, è stata registrata come controllo sul benessere alle 21:51, con un’annotazione per l’agente intervenuto per verificare la chiamata di una donna presente in casa. La seconda chiamata è stata ricevuta alle 16:39 del 27 settembre 2019 ed è stata classificata come intervento per «questione mentale» che coinvolgeva un uomo. Nei registri non compaiono né il nome di chi ha effettuato le chiamate né quello delle persone coinvolte. Quando Nick è comparso per la prima volta davanti al giudice, il 17 dicembre, indossava una veste blu senza maniche per la prevenzione del suicidio e una catena alla vita.

I Reiner avevano partecipato alla festa natalizia di Conan O’Brien la sera prima di essere trovati morti; fonti hanno riferito a Rolling Stone che Nick aveva mostrato «comportamenti antisociali» durante il ricevimento, come fissare le persone in modo inquietante. O’Brien ha recentemente rotto il silenzio sulla tragedia in un podcast. «Conoscevo Rob e Michele, e poi nel tempo mi sono avvicinato sempre di più a loro, li vedevo spesso. Mia moglie e io li frequentavamo molto, ed erano davvero persone meravigliose», ha detto O’Brien parlando con il New Yorker. «E vivere quell’esperienza di dire buonanotte a qualcuno, vederlo andare via e poi scoprire il giorno dopo che non c’è più… Credo di essere rimasto sotto shock per parecchio tempo. Non c’è un’altra parola. È semplicemente… è terribile. È davvero terribile».

Nick aveva parlato apertamente in passato dei suoi anni di cure per la dipendenza da droghe. Nel 2016 aveva raccontato a People di essere entrato per la prima volta in riabilitazione a 15 anni e di essere poi passato attraverso più di una dozzina di programmi terapeutici. Aveva anche vissuto periodi di senzatetto nel Maine, nel New Jersey e in Texas. Successivamente aveva scritto una sceneggiatura liberamente ispirata alle sue difficoltà, che è diventata il film del 2016 Being Charlie, diretto da suo padre.

In un’intervista del 2015 al Los Angeles Times, i Reiner avevano raccontato le difficoltà nel gestire le cure del figlio. «Quando Nick ci diceva che quel trattamento non funzionava per lui, noi non lo ascoltavamo», aveva detto Rob. «Eravamo disperati e, poiché quelle persone avevano diplomi appesi al muro, ascoltavamo loro quando invece avremmo dovuto ascoltare nostro figlio».

Parlando nel 2018 al podcast Dopey, Nick aveva discusso apertamente della sua dipendenza e aveva ricordato un episodio violento durante un periodo di abuso di droghe in cui devastò la dependance dei suoi genitori. «Ho fatto dieci round con la dependance», aveva detto, descrivendo giorni trascorsi senza dormire sotto l’effetto di stimolanti prima di iniziare a colpire oggetti, tra cui un televisore. Alla domanda se si fosse ferito, aveva risposto di non ricordarlo. L’episodio portò a un nuovo intervento e a un volo per Boston, durante il quale disse di aver avuto un infarto indotto dalla cocaina. Le sue azioni, aveva affermato, «non avevano alcuna logica».

Da Rolling Stone US