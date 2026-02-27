Netflix si è ritirato dalla gara per acquistare Warner Bros. Discovery

Netflix si è ritirata dalla gara per acquisire Warner Bros. Discovery (WBD), rifiutando di rilanciare per controbattere a un’offerta più alta presentata questa settimana dalla società rivale Paramount Skydance, di proprietà di David Ellison.

In una nota diffusa giovedì, i co-CEO di Netflix, Ted Sarandos e Greg Peters, hanno annunciato la decisione, spiegando che «al prezzo necessario per eguagliare l’ultima offerta di Paramount Skydance, l’operazione non è più finanziariamente conveniente».

«La transazione che avevamo negoziato avrebbe creato valore per gli azionisti con un percorso chiaro verso l’approvazione regolatoria», hanno dichiarato i due amministratori delegati del colosso dello streaming. «Tuttavia, siamo sempre stati disciplinati e, al prezzo richiesto per pareggiare l’ultima offerta di Paramount Skydance, l’accordo non è più finanziariamente interessante, quindi non intendiamo eguagliare la proposta».

A dicembre, Netflix sembrava pronta a mettere le mani su una larga parte delle attività di WBD, inclusi HBO e lo studio cinematografico Warner Bros., in un’operazione da 83 miliardi di dollari. In risposta, Ellison — erede tecnologico e figlio del miliardario fondatore di Oracle Larry Ellison — aveva lanciato un’offerta di acquisizione da 111 miliardi di dollari. La proposta prevedeva un prezzo di acquisto di 31,00 dollari in contanti per azione WBD (Netflix aveva inizialmente offerto 27,75 dollari per azione) e il pagamento della penale di recesso da 2,8 miliardi di dollari che Warner Bros. avrebbe dovuto versare a Netflix.

Ora che Netflix si è fatta da parte, la strada sembra spianata perché la Paramount di Ellison si aggiudichi la partita per il gruppo media globale proprietario di IP redditizie legate a franchise come Harry Potter, l’universo DC, Looney Tunes, Scooby-Doo, Cinquanta sfumature di grigio e Il Signore degli Anelli.

L’accordo tra Paramount Skydance e WBD, tuttavia, non è ancora ufficiale e necessita dell’approvazione delle autorità regolatorie statunitensi ed europee.

Da Rolling Stone US