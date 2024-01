Nasce Maestro Distribution, una nuova realtà per il mercato cinematografico internazionale

Claudio Rapino lancerà una nuova società di sviluppo, consulenza e distribuzione con la partecipazione di ILBE e RS Productions.

Maestro Distribution, questo è il nome della nuova società, sarà operativa nei mercati internazionali dal prossimo EFM (European Film Market) a Berlino dove presenterà l’attività ed i primi progetti ai possibili futuri partner.

L’obiettivo della newco è di lavorare a più livelli, partendo dallo sviluppo di lungometraggi e serie adatti allo sfruttamento internazionale e distribuire fino a 10 film lungometraggi all’anno. Inoltre, Maestro Distribution fornirà servizi di consulenza a terze parti per la gestione di library anche a livello internazionale.

Rapino ha lavorato nel settore per oltre 15 anni ricoprendo il ruolo di Head of Acquisitions and Sales o Theatrical Manager per aziende come Leone Film Group, Notorious Pictures, Koch Media e più recentemente Movies Inspired.

Rapino gestirà l’azienda come CEO e si occuperà direttamente della costruzione del listino e dei contatti con i clienti internazionali e dirigerà un team di scrittori per sviluppare e vendere IP originali a produttori e partner esterni.

“Sono molto felice di questa nuova avventura”, dice Rapino. “Nonostante le incertezze che circondano l’industria dell’intrattenimento, il mercato continua ad offrire grandi possibilità. È fondamentale costruire sinergie tra le tre fasi di sviluppo, produzione e distribuzione creando partnership anche con operatori di altri Paesi. Se ampliamo il pubblico di riferimento e dialoghiamo con partner con background culturali diversi, sarà possibile sviluppare contenuti originali e storie innovative. Vorrei creare un’azienda capace di oltrepassare i limiti dei confini nazionali puntando sulle storie in grado di raggiungere un pubblico più vasto non per forza Italiano ma sfruttando il know-how ed il talento dei nostri storyteller”.

“Siamo molto soddisfatti della costituzione di questa nuova società che per noi è un ulteriore modo per avvicinarci con ancora più forza al mercato italiano continuando a dialogare, come abbiamo sempre fatto, con il mercato internazionale, creando una line up eterogenea e un team di professionisti per la realizzazione e fruizione dei nostri progetti. Motivo per il quale abbiamo scelto l’EFM per presentare Maestro Distribution, luogo da sempre funzionale e di indiscusso valore per le distribuzioni di tutto il mondo”, ha dichiarato Andrea Iervolino, CEO di Ilbe.

“Con Maestro Distribution miriamo a migliorare e ridefinire il modo in cui i contenuti vengono concepiti, sviluppati e distribuiti in Italia e dall’Italia. Vogliamo cogliere un’opportunità di mercato chiara e inesplorata nel settore cinematografico, RS Productions, attraverso la sua rete e competenza, supporterà Maestro Distribution al fine di fornire reali vantaggi ai produttori cinematografici italiani e internazionali”, ha dichiarato Pietro Peligra, CEO di RS Productions.